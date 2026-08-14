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美軍新航空母艦走回頭路？川普下令改回蒸氣彈射 恐燒數十億美元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航艦「福特號」。資料照片。美聯社
美國海軍航艦「福特號」。資料照片。美聯社

華爾街日報13日獨家報導，美國總統川普已指示海軍拆除航空母艦上的電磁彈射系統，改回使用蒸汽彈射器。但海軍官員多年來一直反對這項做法，而這項改造可能耗資數十億美元。

美國官員表示，川普簽署一份國家安全備忘錄，指示進行這項變更，包括拆除福特級航空母艦使用的電磁彈射系統。備忘錄還包括其他多項指示，旨在改善潛艦維護與修理，並推動外國投資美國造船業。

白宮在聲明中表示：「這項決定將打造使用經過實戰考驗的蒸汽與液壓系統的航空母艦，這些系統比目前更精密的新一代系統更具韌性且更堅固，也將重新啟動海事工業基礎中較容易擴大規模的部分。」

備忘錄指示海軍重新設計福特級第4艘航艦「多勒斯．米勒號」（Doris Miller）及之後所有同級航艦。前3艘福特級航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）、「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy）及「企業號」（USS Enterprise）則將保留電磁系統。

儘管中國正在最新型航空母艦上使用電磁彈射器，法國也計畫在新航艦上採用福特號使用的這套系統，但川普此舉兌現了近10年前的承諾。他在第一任期視察一艘軍艦時，聽到一名水兵稱讚蒸汽系統，便承諾恢復使用這套系統，並在2017年接受《時代》訪問時表示，已告訴海軍改回「該死的蒸汽」。今年7月在賓州一場會議談到電磁系統時，他再度表示，電磁彈射「遠遠沒那麼好，太複雜了」。

這項命令是川普最新一次介入重大軍事計畫的設計與開發。他曾介入空軍一號與F-35戰機計畫的談判、指示變更星座級巡防艦設計，並力推打造川普級戰艦。不過，海軍高層與業界領袖一直反對棄用電磁彈射系統，原因是拆除這套福特級設計中不可或缺的複雜系統，成本極為龐大。

報導指出，在前一代尼米茲級航艦上，蒸汽不僅為戰機彈射器提供動力，也用於暖氣、製造淡水的蒸發器，以及水壺等廚房設備。蒸汽管線遍布全艦，也因此產生許多可能故障的環節。2009年服役的尼米茲級航艦「喬治．H．W．布希號」（USS George H.W. Bush），是最後一艘採用蒸汽彈射器建造的航空母艦。福特級內部則大不相同，過去容納蒸汽基礎設施的區域已重新設計，有些甚至根本不存在。

「米勒號」預計2034年才會加入艦隊，但根據一份海軍文件，海軍計畫今年為這艘航艦安放龍骨。為福特級建造相關系統的通用原子公司（General Atomics），2023年獲得為「米勒號」建造彈射器與攔阻裝置的合約，目前工程已完成近50%。該公司表示，恢復使用蒸汽系統的決定「有必要審慎重新考慮」，且「現在改弦更張將帶來重大的成本、時程及整合風險」。

川普 航空母艦 美軍

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