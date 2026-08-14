川普祭無人機關稅 台日韓等盟友產品及零組件課15%

美國總統川普今天指出，美國將對進口無人機及零組件課徵關稅，其中包括對歐洲聯盟、日本、韓國及台灣等重要盟友產品課徵15%關稅。川普政府表示，美國目前「過度依賴」海外無人機供應來源。

路透社報導，白宮表示，川普簽署的公告將對特定尺寸或具特定功能、涉及國家安全敏感性的無人機課徵100%的從價關稅（Ad Valorem Duty）；較小型無人機則課徵25%關稅。

白宮進一步指出，來自歐盟（EU）、日本、韓國、台灣、瑞士及列支敦斯登的無人機及零組件將課徵15%關稅，英國無人機則課徵10%的從價關稅。

儘管面臨法律挫折及部分分析人士批評，關稅政策仍是川普外交及貿易政策的核心。

川普在白宮公布的公告中指出，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已就進口無人航空系統（UAS）或無人機所造成的影響進行調查。

川普說：「部長發現，外國製造商在無人航空系統市場的進口滲透程度相當高，美國過度依賴海外的無人航空系統及零組件來源。」

川普指出，盧特尼克發現，來自部分外國企業的無人機及零組件「對安全構成風險」，而美國國內產量不足以滿足國安需求。

白宮表示，這些關稅將在21天後生效。

對於不涉及高度敏感用途的無人機零組件，白宮表示，相關關稅將在公告簽署180天後生效。

此外，在公告簽署後20天內，對五角大廈核准豁免聯邦傳播委員會（FCC）「受管制清單」（CoveredList）的產品，相關關稅將在公告簽署180天後生效。