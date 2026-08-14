聽新聞
0:00 / 0:00
川普關稅戰重大勝利 取消小額包裹免稅裁定合法
美國總統川普終止小額包裹免課關稅，美國國際貿易法庭今天裁定合法。先前因課徵全球性關稅在法庭受挫的川普，隨後發文宣稱這項判決是一場「重大勝利」。
法新社報導，川普去年取消針對價值800美元以下包裹的「最低進口免稅門檻」（de minimis），理由是這類低價值交易，遭用於規避關稅並走私毒品。
川普這項措施引發中小企業擔憂，專家指出，這些中小企業相較於Shein、Temu等中國創辦的大型消費平台，對於新規的緩衝能力較弱，較難吸收衝擊。
美國政府先前終止中國產品的豁免措施時，上述兩大平台都曾受到衝擊。
這起訴訟主張川普沒有權限廢除豁免措施，美國國際貿易法庭（U.S. Court of International Trade）裁定川普政府此舉合法。
川普在社群媒體形容這是一場「重大勝利」，稱小額包裹免課關稅「已淪為關稅詐欺者及其他人士鑽漏洞的巨大缺口」。
自川普去年重返白宮，對貿易夥伴實施全面性關稅以來，他的關稅政策在法庭上接連受挫。
最高法院今年2月裁定川普的全球性關稅違法，認定他逾越職權，這項裁定也重創他任意課徵關稅的能力。
不過，川普針對特定產業課徵的關稅，並未受到最高法院裁決影響，他此後也援引不同法源推出新的關稅措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。