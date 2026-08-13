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印太司令部更回舊名 美防次長：第一島鏈太平洋才是重點

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國國防部政策次長柯伯吉。法新社
美國國防部政策次長柯伯吉。法新社

美國國防部日前宣布「印太司令部」改回舊稱「太平洋司令部」，引發關注，被認為有美國戰略出現變動的含義，美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）13日表示，改名的原因是，美軍的戰略重點是第一島鏈，所以太平洋才是重點。

太平洋司令部（U.S. Pacific Command）成立於1947年，總部位於夏威夷，是美軍歷史最悠久、規模最大的聯合作戰司令部之一，於美國總統川普第一任期的時候改名為「印太司令部」（U.S. Indo-Pacific Command），反映出印度洋與太平洋之間更緊密的連結。

不過進入川普第二任期，美國國防部今年又再度以歷史傳承為由將印太司令部恢復為「太平洋司令部」的舊稱。

柯伯吉13日參與一場亞太線上記者會，他指出改名有很多原因，但他要強調美軍符合「國家安全戰略」（national security strategy）和「國家防衛戰略」的戰略重點是放在第一島鏈之上，所以太平洋的元素才是重點。柯伯吉指出，這是其中的戰略邏輯。

不過，柯伯吉也說，美國視印度為一個至關重要的關係，指這是個自然的夥伴關係；柯伯吉說，美印之間會有一些意見不一致的地方，但美國期盼看到一個更強大的印度。

第一島鏈 印太 川普

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