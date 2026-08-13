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美航艦林肯號傳生活條件惡劣 參議員要求調查

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
圖為美軍航艦林肯號。路透
圖為美軍航艦林肯號。路透

有報導指出，美軍航空母艦林肯號在創下部署紀錄期間，出現食物短缺、管道故障及心理健康危機等問題後，國會民主黨人今天要求軍方說明林肯號上的生活條件。

法新社報導，聯邦參議員布魯門塔（RichardBlumenthal）今天在致戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）的信中，要求海軍針對這艘航艦的情況做出說明。

他指出，林肯號（USS Abraham Lincoln）「已部署超過250天」，且「超過200天沒有靠港登陸，創下連續在海上運行的天數紀錄」。

布魯門塔對這種超長期的部署表達關切，並提到林肯號上「廣泛傳出基本物資短缺、水質污染、管道問題、心理健康惡化、甲板安全疑慮」及其他問題。

參議員加勒戈（Ruben Gallego）在社群媒體X發文，要求「由跨黨派參院代表團對林肯號進行官方監督訪問，以調查報導中令人擔憂的情況」。

林肯號於2025年11月21日離開加州聖地牙哥（SanDiego）前往南海執行任務，並在美國與以色列於今年2月28日對伊朗發動攻擊前，被調往中東地區。

據MS Now報導，在最近的兩次會議中，眷屬針對林肯號上5000名水兵和陸戰隊員面臨的嚴峻條件與海軍領導層發生衝突，並要求知道親人何時能返家。

有些人通報艦上出現嚴重的心理健康問題以及自殺未遂事件。

曾服役過的加勒戈今天在貼文中寫道：「船員威脅要跳船的事，為情況惡化的嚴重程度敲響可怕的警鐘：發霉的淋浴間、零星的熱水供應、配給制的餐點與肥皂、損壞的馬桶，以及每天12至16小時且沒有休假的艱苦輪班。」

他補充指出，美國總統川普「在進行這場非法戰爭時對待我們軍人的方式，不僅令人反感，而且非常危險」。

林肯 議員 美軍

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