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昔為茱蒂福斯特行刺雷根 槍手45年後隔空送祝福

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

1981年為了吸引茱蒂福斯特注意而企圖刺殺時任美國總統雷根的槍手，在時隔45年的今天對這位以1976年片「計程車司機」揚名國際的女星隔空喊話，盼她「一切都好」。

今日美國報（USA TODAY）報導，根據今天播出的Podcast節目「馬克約瑟夫秀」（The Mark JosephShow，暫譯），辛克利（John Hinckley Jr）今天表示：「我只是祝福茱蒂福斯（Jodie Foster）一切都好。」

他說：「我其實沒怎麼看她的電影，不過我祝福她。也知道她發展得很好…希望她的人生順利。」

Podcast主持人馬克約瑟夫（Mark Joseph）是2024年電影「雷根總統」（Reagan）的製作人，這部傳記電影由丹尼斯奎德（Dennis Quaid）飾演已故總統雷根。

1981年3月30日，辛克利在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）外開槍射擊時任總統雷根（Ronald Reagan）。雷根挺過刺殺事件，並於手術後12天出院。

辛克利在這起事件中連開數槍，其中1發子彈在射到總統座車後反彈擊中雷根，並殃及另外3人。

當年25歲的辛克利於犯案前，在留給當時18歲的茱蒂福斯特的信中坦言，他犯案動機是要吸引這位女明星的注意。

1982年6月，辛克利以精神錯亂獲判無罪。這個案件對美國精神錯亂責任辯護制度產生重大影響。之後他在華府聖伊莉莎白醫院（St. Elizabeths Hospital）接受35年精神治療，2016年獲釋。

辛克利獲釋後須遵守不得與媒體接觸的規定，直到2022年聯邦地區法院法官佛里曼（Paul L. Friedman）批准他全面恢復自由，並表示辛克利當時已無精神疾病症狀。

茱蒂福斯特2024年受訪時告訴「時人雜誌」（People），這起刺殺事件對她人生產生影響，「那時我覺得世界都崩潰了，到處都是特勤局人員，我被保鏢環繞，還得帶到安全據點。」

她1982年也針對這起事件，在「君子雜誌」（Esquire）發表一篇題為「為何是我？」（WhyMe?）的文章。

在今天播出的「馬克約瑟夫秀」Podcast，辛克利說：「1981年時，我內心很黑暗，但我已經克服那一切。」他希望後人記得他是一位已經改頭換面的人。

而針對2004年辭世的雷根總統，辛克利表示：「我真的很抱歉我做過的事，那從來都不是針對雷根的個人…我認為你是一位偉大的人，我只希望能得到他的原諒。」

今日美國報已聯繫茱蒂福斯特的經紀人，尋求回應。

雷根 福斯 女星

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