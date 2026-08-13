川普簽備忘錄 允運用網路工具打擊跨國犯罪組織

白宮表示，美國總統川普今天簽署一份備忘錄，授權聯邦執法機構使用網路工具，打擊在外國司法管轄區內、針對美國人發動攻擊的跨國犯罪組織。

路透社報導，白宮表示，川普簽署這份國家安全總統備忘錄，指示他的政府「在美國政府的指導、控制與授權下，運用私人企業的能力與創新，協助執行這些網路行動」。

白宮在關於這份備忘錄的事實說明中，列舉了勒索軟體攻擊、金融詐欺與境外犯罪組織發動的其他犯罪行為，這份備忘錄將這些組織稱為「跨國犯罪組織」。

白宮補充表示，這份備忘錄建立一套架構，鼓勵民間企業與其他私人機構以及聯邦、州、地方、部落和屬地等機關達成協議，以蒐集有關跨國犯罪組織的威脅情報，並提出解決那些威脅的網路行動方案。

這份備忘錄指示國土安全部透過國土安全工作小組（Homeland Security Task Force）下的國家協調中心（National Coordination Center）建立一項專案計畫，「執行破壞境外跨國犯罪組織的特定網路行動」，並由國土安全部和司法部共同監督。

根據備忘錄，在聯邦政府監督下，參與企業一旦通過審查，將針對特定目標執行「網路監督行動」與「網路干擾行動」。

備忘錄提到：「網路干擾行動包括可能對資訊系統、網路、由資訊系統控制的實體或虛擬基礎設施或其中儲存的資訊，進行操控、干擾、阻斷、弱化或破壞。」

根據備忘錄，參與企業必須維持至少100萬美元（約新台幣3185萬元）的保證金與託管款項。

讓民營企業參與對抗犯罪與其他目標的網路行動並非新構想，過去也曾引發爭議，原因包括擔憂情勢升級、引發意外後果及跨部會協調問題。