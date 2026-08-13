快訊

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽備忘錄 允運用網路工具打擊跨國犯罪組織

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

白宮表示，美國總統川普今天簽署一份備忘錄，授權聯邦執法機構使用網路工具，打擊在外國司法管轄區內、針對美國人發動攻擊的跨國犯罪組織。

路透社報導，白宮表示，川普簽署這份國家安全總統備忘錄，指示他的政府「在美國政府的指導、控制與授權下，運用私人企業的能力與創新，協助執行這些網路行動」。

白宮在關於這份備忘錄的事實說明中，列舉了勒索軟體攻擊、金融詐欺與境外犯罪組織發動的其他犯罪行為，這份備忘錄將這些組織稱為「跨國犯罪組織」。

白宮補充表示，這份備忘錄建立一套架構，鼓勵民間企業與其他私人機構以及聯邦、州、地方、部落和屬地等機關達成協議，以蒐集有關跨國犯罪組織的威脅情報，並提出解決那些威脅的網路行動方案。

這份備忘錄指示國土安全部透過國土安全工作小組（Homeland Security Task Force）下的國家協調中心（National Coordination Center）建立一項專案計畫，「執行破壞境外跨國犯罪組織的特定網路行動」，並由國土安全部和司法部共同監督。

根據備忘錄，在聯邦政府監督下，參與企業一旦通過審查，將針對特定目標執行「網路監督行動」與「網路干擾行動」。

備忘錄提到：「網路干擾行動包括可能對資訊系統、網路、由資訊系統控制的實體或虛擬基礎設施或其中儲存的資訊，進行操控、干擾、阻斷、弱化或破壞。」

根據備忘錄，參與企業必須維持至少100萬美元（約新台幣3185萬元）的保證金與託管款項。

讓民營企業參與對抗犯罪與其他目標的網路行動並非新構想，過去也曾引發爭議，原因包括擔憂情勢升級、引發意外後果及跨部會協調問題。

川普 網路 白宮

延伸閱讀

川普總統第2任內已撤銷17.5萬份簽證 國務院：多為罪犯

外國記者申請美國簽證 須審查社群媒體帳號

白宮解除政府設備使用TikTok禁令 稱已不再構成國安威脅

美取得控制權 白宮解除TikTok禁令

相關新聞

喬治亞州高中槍擊事件 學生受傷犯嫌校外落網

美國警方表示，喬治亞州一所高中當地時間12日發生槍擊事件，造成一名學生受傷，一名青少年犯嫌逃逸，後來落網

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

新聞自由基金會（Freedom of The Press Foundation）與非營利調查性新聞機構The Intercept，周三在紐約聯邦法院提告，挑戰社群平台Truth Socia販售美國總統川普貼文「搶先看」權限的計畫。這項服務每月最高要價10萬美元。

影／美空軍基地上空驚見神祕飛機 疑絕密B-21匿蹤轟炸機罕見現身

美國民眾近日發現，一架神祕飛機飛越堪薩斯州威奇塔（Wichita）附近的麥康奈爾空軍基地（McConnell Air Force Base）。觀察人士推測，這可能是造價高昂且屬最高機密的美國B-21「突襲者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機罕見現身。

美刑事起訴11人涉千起假結婚 助中國籍人士取得綠卡

美國司法部今天宣布對11人提出刑事起訴，指控他們參與一項「大規模婚姻詐欺計畫」，安排1000多起中國籍人士與美國公民之間...

白宮最年輕發言人將離任！收發室小妹一路崛起 川普曾讚像機關槍

華爾街日報報導，美國白宮發言人李維特將於8月底離任，原因是希望把更多時間留給年幼子女。現年28歲的李維特是美國史上最年輕的白宮發言人，也是川普麾下任職最久的發言人之一。她2018年還只是白宮通信辦公室整理信件的實習生，短短數年一路躍升至白宮發言台，以強悍護主風格深獲川普信任，川普甚至曾盛讚她說起話來「就像機關槍」。

美國德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

美國官員表示，一架隸屬於胡德堡（Fort Hood）基地的阿帕契軍用直升機今天墜毀於德州一處田地，造成兩名陸軍官兵死亡，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。