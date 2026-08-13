影／美空軍基地上空驚見神祕飛機 疑絕密B-21匿蹤轟炸機罕見現身

美國民眾近日發現，一架神祕飛機飛越堪薩斯州威奇塔（Wichita）附近的麥康奈爾空軍基地（McConnell Air Force Base）。觀察人士推測，這可能是造價高昂且屬最高機密的美國B-21「突襲者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機罕見現身。

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紐約郵報報導，目擊者11日拍攝的影片顯示，一架大型灰色飛機在空中飛行，輪廓與匿蹤轟炸機相似。雖然機型尚未確認，但許多人認為，飛機出現在麥康奈爾空軍基地附近，可能是鮮少露面的B-21「突襲者」進行測試。福斯旗下數位平台OutKick記者胡克斯特德（David Hookstead）寫道：「這架飛機看起來最有可能是美國的新型匿蹤轟炸機B-21『突襲者』。」

胡克斯特德聲稱，機窗反射的光線符合外界對這款飛機的已知資訊，但也補充，理論上可能是RQ-170無人機，或「政府從未承認存在的」RQ-180無人機。其他人則認為，這架飛機的外形更接近問世近30年的B-2轟炸機，而B-2有時會飛往麥康奈爾空軍基地補充燃料。

B-21「突襲者」是美國自B-2以來首款新型長程轟炸機，此前據報曾在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）接受飛行測試。美國空軍表示，這款新型高科技飛機是「具備核武能力、可穿透防線執行打擊任務的匿蹤轟炸機」，平均每架造價6.92億美元。