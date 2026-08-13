美7月預算赤字創同期新高 2026前10月已超越2025全年

美國財政部今天指出，由於政府支出增加，加上關稅退款導致關稅收入轉負，7月聯邦政府預算赤字擴大至4320億美元，創歷年7月新高。2026財政年度截至目前的預算赤字達1兆7990億美元，在財年尚餘2個月之際，已超越2025財年全年赤字。

路透社報導，美國7月預算赤字部分受到福利給付日期調整影響，較上年同期增加48%或1410億美元，成為2021年3月以來最大單月赤字。當時因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紓困計畫支出，單月赤字達6600億美元。

美國歷來只有另外兩個月的預算赤字高於今年7月，分別是2020年6月的8640億美元和2020年4月的7380億美元。當時疫情導致經濟停擺，稅收大幅減少。

美國財政部官員表示，7月未經調整的政府支出也創下當月歷史新高，達7660億美元，較上年同期增加22%或1370億美元。不過，由於今年7月支付了部分原定2026年8月發放的福利，使支出增加約990億美元。

美國財政部表示，若將這些因素經過調整後，7月預算赤字為3330億美元，較去年同期增加18%或500億美元。

7月未經調整的政府收入為3340億美元，較去年同期減少1%或40億美元，其中包括85.5億美元的淨關稅收入流出，原因是當月退還關稅總額達333.8億美元，這也是關稅收入連續第3個月出現淨流出。

美國最高法院2月裁定推翻總統川普去年實施的廣泛緊急關稅，7月關稅退款金額較6月的492億美元下降。

美國海關暨邊境保護局（CBP）上週在一份提交法院的文件中表示，截至7月底已處理約1000億美元的關稅退款。CBP之前表示，遭最高院判定違法的相關關稅原先共徵收約1660億美元。

不過，川普政府仍持續透過其他法律途徑重建關稅措施。美國7月對60個主要貿易夥伴課徵10%或12.5%關稅，涵蓋超過99%的美國進口商品，理由是這些國家未嚴格執行強迫勞動相關限制。預料未來幾週還會有更多關稅措施公布。

無黨派的美國國會預算處（CBO）目前估計，2026財年關稅收入將比2月最初預估的短少約2500億美元。

美國去年關稅收入曾助2025財年預算赤字略為下降至1兆7750億美元，但2026財年前10個月的預算赤字已超越2025財年全年水準，未經調整的赤字達1兆7990億美元。2026財年將於9月30日結束。