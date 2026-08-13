喬治亞州高中槍擊事件 學生受傷犯嫌校外落網

美國警方表示，喬治亞州一所高中當地時間12日發生槍擊事件，造成一名學生受傷，一名青少年犯嫌逃逸，後來落網。

美聯社報導，這起槍擊事件發生在剛開學一週的華納羅賓斯高中（Warner Robins High School），涉及兩名9年級學生，數十名執法人員趕赴現場。華納羅賓斯位於亞特蘭大（Atlanta）東南方約164公里。

休士頓郡（Houston County）警長摩爾頓（MattMoulton）在晚間記者會上表示：「我們每年都訓練應對的通報事件今天發生在休士頓郡。」

這名受傷學生送醫，傷勢無生命危險。摩爾頓未說明這名學生的具體傷勢。

目前尚不清楚這所學校是否設有金屬探測器。摩爾頓在記者會上以案件仍在調查為由拒絕接受提問。

摩爾頓表示，一群學生當時在學校廁所內，兩名學生發生口角，後來演變成肢體衝突。一名學生在下午2時15分中槍，犯嫌逃離現場。1名駐校警察迅速趕抵現場，為受傷學生進行止血，並留在現場直到緊急救護人員抵達。

摩爾頓說，大約一小時後，犯嫌在距離學校約800公尺的社區被捕，「未再發生其他事件」。

摩爾頓表示：「今天校園威脅應變程序和我們的訓練都確實落實。所幸原本可能演變成嚴重得多的事件最後僅有一名學生受傷。」

休士頓郡學區督學羅傑斯（Richard Rogers）表示，這所學校明後兩天將停課，教職員隔天不上班。校方將於14日安排危機輔導員為教職員提供協助，學生的部分則是安排在17日。