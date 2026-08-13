美國務院工作小組打擊生育旅遊 逾600人簽證遭撤

美國總統川普上週簽署行政命令，禁止「生育旅遊」。美國國務院今天表示，已成立制止生育旅遊的工作小組，負責審查簽證持有人的活動，並撤銷參與或協助這類行為者的簽證；工作小組已採取行動，撤銷超過600名外國人的簽證。

限縮出生公民權一直是川普（Donald Trump）打擊非法移民政策的優先目標之一，這次特別針對所謂「生育旅遊」（birth tourism），也就是外國孕婦赴美生產，以讓新生兒取得美國公民身分的做法。

國務院今天發布事實清單指出，國務院正和國土安全部密切合作，打擊生育旅遊，並維護美國移民制度的完整。為此，國務院已成立制止生育旅遊工作小組（Birth Tourism Prevention Task Force）。

國務院說明，制止生育旅遊工作小組負責審查簽證持有人的活動，以識別生育旅遊案例，並撤銷參與或協助這類行為者的簽證，摧毀從中牟利的網絡。

國務院指出，工作小組透過分析並整合國務院和包括國土安全部在內的聯邦機構所掌握的訊息，以應對這類行為。工作小組已採取行動，撤銷超過600名外國人的簽證。

另一方面，國務院表示，中介機構已將生育旅遊變成謀取暴利的營利性產業，這些中介以陪產員、助產士或健康倡導者身分自居，有些人甚至偽造醫療文件或教唆客戶隱瞞真實旅行目的並逃避支付醫院帳單。

國務院強調，蓄意謊報旅行或入境美國目的的外國人，可能被永久取消獲得美國簽證或入境美國的資格。

國務院已發現，有些申請人會規避美國法律，為了讓其子女獲得美國公民身分。例如，有一對夫妻以參加會議和度假購物為幌子，在美國生下孩子，在簽證申請中謊報旅行目的，與此相關的簽證已被撤銷。

其他案例包括一名外國政府官員以代表其政府出差一週為由申請簽證，卻停留了3個月之久，並在離境前於美國產下孩子，國務院已撤銷其簽證；還有一名旅客以到奧蘭多（Orlando）度假為由申請簽證，結果卻轉往洛杉磯，在抵達當地5天後生子，國務院已撤銷其簽證。

主張降低移民人數的「移民研究中心」（Center forImmigration Studies）2020年的分析估計，在2016年至2017年的1年期間，約有2萬至2萬5000名孕婦赴美進行生育旅遊。美國2025年的出生人口則為360萬人。