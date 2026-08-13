白宮最年輕發言人將離任！收發室小妹一路崛起 川普曾讚像機關槍

華爾街日報報導，美國白宮發言人李維特將於8月底離任，原因是希望把更多時間留給年幼子女。現年28歲的李維特是美國史上最年輕的白宮發言人，也是川普麾下任職最久的發言人之一。她2018年還只是白宮通信辦公室整理信件的實習生，短短數年一路躍升至白宮發言台，以強悍護主風格深獲川普信任，川普甚至曾盛讚她說起話來「就像機關槍」。

川普12日在自家真實社群宣布消息，表示李維特最近生下第二個孩子、結束產假重返白宮後，決定把更多時間留給家人。川普說「完全理解並尊重」這項決定，並稱李維特是「史上最傑出的白宮發言人之一」。她離開白宮後，將擔任川普的外部顧問，並參與共和黨的期中選舉工作。

李維特在社群平台X表示，過去一年半擔任發言人是她「一生的榮耀與冒險」。不過，她坦言，自從生下女兒重返白宮後，愈來愈感受到難以兼顧工作和親職，「工作需要投入大量時間與精力，讓我無法同時成為兩個年幼孩子需要的好母親」，因此最終做出這項苦樂參半的決定，離開白宮、展開人生新篇章。

李維特2018年進入白宮通信辦公室實習，工作包括整理來信，之後她主動向時任白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）爭取職位，很快轉入新聞辦公室擔任全職人員，並逐步升任重要新聞幕僚。

川普2020年敗選後，李維特轉往紐約州共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）辦公室工作，2022年親自投入選舉，角逐家鄉新罕布夏州的聯邦眾議員席次。她雖贏得共和黨初選，但最終敗給民主黨籍現任議員帕帕斯（Chris Pappas）。

之後李維特重回川普陣營，出任2024年總統競選團隊發言人，並在2025年川普重返白宮後升任發言人，成為美國史上最年輕的白宮發言人。白宮發言人由總統直接任命，不需經參議院同意。川普第一任期內共更換過4名發言人。

川普過去毫不掩飾對李維特的欣賞，不僅曾稱她永遠不會被換掉，還形容她說話時嘴唇「動起來就像機關槍」。

李維特一直是川普最強悍的辯護者之一，在川普第二任期多起重大爭議與事件中站上第一線，包括國安高層使用外行加密軟體討論軍情的「群聊門」、淫魔富豪艾普斯坦檔案公開，以及伊朗戰爭。

李維特今年4月開始休產假，5月生下次女，7月中旬重返職位。她休假期間，白宮找來的代打陣容包括副總統范斯及國務卿魯比歐等大咖。復工後，她在白宮新聞簡報室露面的頻率也較產假前減少。

李維特離職正值川普政府多事之秋，川普11月將迎來期中選舉，對外仍有伊朗戰爭。她在川普上一次總統競選期間生下第一個孩子時並未請產假。