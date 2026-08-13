美刑事起訴11人涉千起假結婚 助中國籍人士取得綠卡

美國司法部今天宣布對11人提出刑事起訴，指控他們參與一項「大規模婚姻詐欺計畫」，安排1000多起中國籍人士與美國公民之間的「假結婚」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，從紐約南區聯邦法院取得的21頁起訴書指出，這起婚姻詐欺計畫從2016年持續至2026年，由被告程艾米（AmyCheng，音譯）、陳小梅（Xiao Mei Chan，音譯）及鄭剛（Gang Zheng，音譯）等人協調安排。

美國司法部長布蘭希（Todd Blanche）在宣布起訴的記者會上表示，這起案件是「美國史上規模最大的婚姻詐欺起訴案之一」。

他說：「這項計畫並非短暫、臨時起意的行動，而是一個持續數年、涉及數百萬美元的產業，目的是以非法方式協助那些原本無法或依法不能成為美國公民的人。」

根據這份起訴書，涉案假結婚是為了協助中國籍人士取得美國綠卡。

起訴書指出，被告「透過口耳相傳、社群媒體及各式廣告，向外國人士推銷虛假的移民服務」，其中主要客戶為中華人民共和國公民，並宣稱能安排假結婚，以協助他們提交詐欺性的美國合法永久居民身分申請。

根據起訴書，外國人士為了取得假結婚及申請綠卡，支付給仲介的費用最高約10萬美元，而安排婚姻的仲介則涉嫌從中抽取約5000美元佣金。

起訴書還列出多張涉嫌假結婚儀式的照片。檢方表示，被告曾將這些照片提交給美國移民官員。

起訴書指出，「部分假結婚婚禮在附近餐廳舉行，外國人士與美國公民換上傳統中式婚禮服裝，協調人、招募者、外國人士及美國公民還邀請親友參加，以營造真正婚禮的假象。」

雖然許多招募者在紐約活動，但起訴書指控，他們安排的婚姻遍及美國各地及海外，包括康乃狄克州、麻薩諸塞州、賓夕法尼亞州、肯塔基州、田納西州、喬治亞州、佛羅里達州、萬那杜，以及中華人民共和國。