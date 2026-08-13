聽新聞
0:00 / 0:00
美國德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生
美國官員表示，一架隸屬於胡德堡（Fort Hood）基地的阿帕契軍用直升機今天墜毀於德州一處田地，造成兩名陸軍官兵死亡，並引發大規模的草地火災。
路透社報導，貝爾郡（Bell County）警長辦公室發言人柯爾曼（Cliff Coleman）表示，這起事件發生在貝爾郡，位於德州首府奧斯汀（Austin）以北約100公里處。
柯爾曼說，貝爾郡治安法官宣布機上兩人死亡。
德州州長艾波特（Greg Abbott）在社群平台X上表示：「今天，一架阿帕契直升機在胡德堡執行任務時墜毀於貝爾郡，造成兩名軍人殉職。」
胡德堡發表聲明證實，一架AH-64攻擊直升機墜毀，造成兩名官兵罹難，但在通知家屬前，暫時未公布死者身分。
柯爾曼提供的影像顯示，消防人員正在一大片燒焦的草地上檢查燃燒中的殘骸，事故現場持續冒出濃煙。他說，當地已有多個消防部門出動撲滅火勢。
法新社報導，約兩個月前，美國空軍曾有一架B-52轟炸機墜毀於加州，造成機上8人全數罹難。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。