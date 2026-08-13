美國德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

華爾街日報報導，美國白宮發言人李維特將於8月底離任，原因是希望把更多時間留給年幼子女。現年28歲的李維特是美國史上最年輕的白宮發言人，也是川普麾下任職最久的發言人之一。她2018年還只是白宮通信辦公室整理信件的實習生，短短數年一路躍升至白宮發言台，以強悍護主風格深獲川普信任，川普甚至曾盛讚她說起話來「就像機關槍」。

2026-08-13 09:04