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美期中初選左翼風潮 7現任民主黨議員落敗

中央社／ 華盛頓12日專電

美國期中選舉黨內初選結果今天揭曉，民主黨左翼參選人佛蘭塞斯卡．洪未能在威斯康辛州州長初選勝出，民主社會聯盟風潮暫時受阻。政治網站Axios統計，民主黨已有7位現任聯邦眾議員初選落馬，數字還會增加。

距離美國期中選舉近80日，多州11日舉行黨內初選。民主黨威斯康辛州長左翼參選者佛蘭塞斯卡．洪（Francesca Hong）在高民調數字下，意外以不到1個百分點，落後對手中間派的密爾瓦基郡長克勞里（David Crowley），克勞里將與共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）競選威州州長。

威斯康辛州是美國選舉關鍵搖擺州之一。屬民主社會主義者（Democratic Socialists of America，DSA）的韓裔參選者佛蘭塞斯卡．洪，因強烈左派立場成為全美焦點，但初選結果未如民調預期，民主黨高層暫時鬆了一口氣。

明尼蘇達州副州長、左派的佛蘭納根（PeggyFlanagan）獲獨立聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）等人支持，成功贏得民主黨聯邦參議員提名，大幅領先現任聯邦眾議員克萊格（Angie Craig）。

民主黨左翼人士近期在紐約、華盛頓特區、密西根州、費城、丹佛等地初選擊敗政壇老將，建制派憂心極端立場無益爭取中間選民，民主黨內出現親左的民主社會聯盟浪潮，反將集結保守選票。

美國總統川普（Donald Trump）掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）運動2度入主白宮，民主黨內普遍瀰漫建制派脫離群眾的質疑，年輕世代不滿政策路線要求交棒，趨勢在今年期中選舉初選十分明顯。

政治網站Axios初步統計，爭取連任的民主黨籍聯邦眾議員拉森（John Larson）在康乃狄克州初選落敗後，民主黨已有7位現任眾議員落馬，創21世紀後初選的最高數字，人數可能還會增加。

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