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白宮最年輕新聞秘書月底離任 川普：將任外部顧問

中央社／ 華盛頓12日專電
美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底離任。（歐新社） 歐洲新聞圖片社
美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底離任。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

美國總統川普今天宣布，白宮新聞秘書李威特將於月底離任，以擁有更多時間陪伴孩子與家人，未來將擔任外部顧問的角色，並讚她為「白宮歷來最優秀的新聞秘書之一」。李威特說，離開白宮是苦樂參半的決定，自己永遠是「讓美國再次偉大」的倡議者。

川普（Donald Trump）去年重返白宮後，就由李威特（Karoline Leavitt）擔任白宮新聞秘書至今，現年28歲的她是擔任這個重要職位最年輕的人士。李威特今年5月產下第二個孩子，休完產假後，7月重返白宮並恢復主持白宮新聞簡報會。

川普今天下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，優秀的白宮新聞秘書，同時也是他最信任的幕僚之一李威特，將在本月底卸任，以便能有更多時間陪伴她的孩子與家人。

川普表示，李威特未來將作為外部顧問之一，並在川普政府努力「打破歷史規律、贏得期中選舉決定性勝利的過程中」，成為共和黨內部具影響力的聲音。

李威特即將離任的宣布，距離美國11月期中選舉只有不到3個月的時間。這場選舉被視為川普政府執政的期中考。

川普表示，自2018年以來，包括在2024年那場具歷史意義的競選期間，李威特在爭取正義、自由等方面表現極為出色，「她是白宮歷來最優秀的新聞秘書之一」。

李威特也在Ｘ平台發文表示，在過去這一年半裡擔任白宮新聞秘書，「是一生中莫大的榮幸與冒險」。她感謝川普信任，賦予她在白宮講台上代表他發言的特權，她不僅「樂於追究自由派媒體的責任，也確保美國人民能聽到關於川普總統各項成功的真相」。

她接著說，從事世界上最具挑戰的工作之一的同時，身為人母並迎來新生命的誕生，無疑是「人生中最充實卻也最艱鉅的一段時光」。自從生下女兒重返白宮工作後，她內心便知，若繼續投入白宮新聞秘書所需的龐大時間、精力和注意力，自己就無法成為兩個年幼孩子的「最佳母親」，這就是為什麼她做出了「苦樂參半的決定」：離開白宮，展開人生新篇章。

李威特指出，川普已邀請她繼續在體制外擔任他的顧問，而她將永遠作為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動與共和黨的積極倡議者。

李威特在川普第一個總統任期內擔任助理新聞秘書，並於2024年選戰期間擔任川普的全國新聞秘書。她曾在福斯新聞（Fox News）podcast節目中透露，於2024年7月誕下第一個孩子。

擔任白宮新聞秘書期間，李威特多次在白宮記者會上和尖銳提問的媒體記者唇槍舌劍，極力為川普政策辯護。她也經常在Instagram分享育兒時光。

川普 白宮 共和黨 美國

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