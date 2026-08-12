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美媒：民主黨明尼蘇達州參議員初選左翼勝出

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國媒體今天預測，民主黨左翼候選人將擊敗溫和派對手，贏得明尼蘇達州聯邦參議員黨內初選

法新社報導，民主黨選民昨天在多個州的黨內初選中投票，選出11月期中選舉的黨提名人。期中選舉將決定國會由哪個政黨掌控。

根據美國媒體報導，在明尼蘇達州聯邦參議員提名戰中，左翼候選人佛蘭納根（Peggy Flanagan）以59%得票率擊敗溫和派對手克萊格（Angie Craig）。

而在威斯康辛州長提名戰中，中間派的克勞里（David Crowley）以微幅優勢擊敗左翼對手佛蘭塞斯卡．洪（Francesca Hong）。

根據有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和國家廣播公司（NBC）的預測，克勞里得票率為39.8%，佛蘭塞斯卡．洪則為39.4%。

新一代左翼候選人希望能重塑民主黨。民主黨人試圖利用總統川普支持率低迷之際，爭取奪回國會主導權，但是黨內對於左傾的步伐該有多積極意見分歧。

民主黨 美國 初選

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