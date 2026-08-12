空軍一號成誘餌！祕密換機行動曝 川普稱「幾乎別無選擇」：我收過很多威脅

美國總統川普今天表示，上個月訪問土耳其後，他應特勤局和軍方要求離開原本的「空軍一號」（Air Force One），改搭「另一架飛機」，原因是面臨某種威脅，但他強調自己並未因此感到害怕。

美聯社報導，川普淡化這次搭機採取的特殊欺敵手段。川普當時在土耳其於媒體鏡頭前登上舊空軍一號後，藏身於機場餐飲卡車，被秘密送往另一架飛機；原本的空軍一號則照常升空，充當誘餌。

他也淡化被留在空軍一號上的白宮官員、維安人員、後勤人員以及隨行記者面臨的風險。

川普今天從俄亥俄州活動返回後告訴記者：「他們要我搭乘不同的航班、不同的飛機。」他表示，自己在這件事上幾乎別無選擇。

他表示：「我想當時有某種威脅存在。我沒有多問，」他還說：「我收到過很多威脅。」

川普這番說法證實了「華盛頓郵報」（TheWashington Post）先前的報導。華郵披露川普上月出席土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會後，因接獲來自伊朗的可信威脅，在登上空軍一號後，被秘密送到另一架飛機。這項祕密換機行動直到華郵披露後才曝光。

川普今天表示：「事實上，我認為我搭乘的那架飛機面臨的風險更大，」但他未透露太多細節，他強調這起事件並未嚇到他。

川普說：「老實說，我什麼都不擔心。不管發生什麼事，你知道我的態度？隨便啦！」

川普上月搭乘卡達致贈且剛經過改裝的新專機前往土耳其出席北約峰會，但離境時意外改搭舊空軍一號，引發外界對新專機安全性的質疑。

川普離開土耳其前曾在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，他「為了懷舊」將搭乘舊空軍一號前往英國麥登豪皇家空軍基地（RAFMildenhall），新專機也將在同一基地停留，讓駐紮當地的美軍參觀。

華郵引述一名熟悉這項行動的美國官員並檢視相關資料後披露，川普在土耳其於媒體鏡頭前登上舊空軍一號後，實際上被機場餐飲卡車秘密送往較小型的C-32A軍機。這項行動也引發媒體不滿，因為部分隨行記者及白宮人員在不知情的情況下留在充當誘餌的空軍一號上。