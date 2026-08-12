美電玩店驚見超稀有「超級瑪利歐卡帶」 收藏家估：價值達數萬美元

美國威斯康辛州一家電玩店發現一批極其稀有的超級瑪利歐卡帶，將從本月14日起拍賣。知名任天堂遊戲收藏家加諾斯指出，這些卡帶的保存狀態幾近完美，價值可能達數萬美元。

美聯社報導，威斯康辛州沃基夏（Waukesha）電玩店One Stop Wonders的店主布勞恩（Kevin Braun）幾年前告訴加諾斯（Jason Ganos），他有一箱塵封多年的超級瑪利歐（Super Mario）卡帶。這個消息讓加諾斯大吃一驚。

加諾斯指出，他們竟發現97個極為罕見、保存狀態堪稱完美無瑕的「超級瑪利歐兄弟/打鴨子」（SuperMario Bros./Duck Hunt）遊戲卡帶，這款熱門的任天堂電玩卡帶是於1988年發行。

經過初步研究，加諾斯發現這批卡帶不僅是該遊戲的新版本，生產日期也是目前已知最晚的。

大部分卡帶將從本月14日起在線上拍賣，拍賣將持續至下月9日。

布勞恩當初聯絡加諾斯，是想請他協助賣掉一些東西，包括常見的任天堂遊戲與寶可夢卡。

布勞恩回憶，這箱卡帶是從一位顧客手中買來的，對方的家人原本打算把它們當廢金屬處理，但又認為不值什麼錢。

這批「超級瑪利歐兄弟/打鴨子」卡帶為1993年製，然而任天堂早於1991年就已停售這款組合包。布勞恩與加諾斯仍不清楚這些卡帶為何被生產出來，但推測它們可能是保固更換品，或原本是要與某家大型零售商合作推出的組合包，但最後沒有成案。

加諾斯帶著這些卡帶飛去加州，讓電玩遊戲專家進行鑑定和評級，以評估它們的價值。

加諾斯表示，過去從未有遊戲卡帶在「專業運動認證機構」（Professional Sports Authenticator）電玩遊戲評級中獲得滿分10分，然而他手上的97個卡帶中，有5個獲得滿分。

極稀有又具獨特生產歷史的電玩卡帶，在收藏市場的價格有時可達到6位數甚至7位數美元。

不過加諾斯說，這批卡帶的最終價值難以預估，從幾百、幾千到幾萬美元都有可能。