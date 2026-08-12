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不住一起感情更好？夫妻分開住「婚姻反而更幸福」掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
女子分享自己和丈夫分居後感情更好了。示意圖／ingimage
女子分享自己和丈夫分居後感情更好了。示意圖／ingimage

美國一名女子在網路上分享自己的婚姻生活，想不到因此意外爆紅。原來女子和丈夫結婚多年，卻決定各自租屋，而且這麼做以後「感情從來沒有這麼好過」，吸引不少網友好奇兩人的婚姻經營模式。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，希爾（Marcela Hill）和丈夫的這種生活方式稱為「分居式伴侶關係」（Living Apart Together, LAT）；兩人依然是夫妻，會約會、經常見面，也會留宿彼此家中，只是各自擁有一個可以獨處的空間。

希爾說，過去兩人努力同住時，常為家事等瑣碎問題爭執；如今各自有住處，不但減少摩擦，也讓她有更多時間健身、經營事業和休息。她形容這種感覺就像「重新談戀愛」。而且兩人的住處距離不到1英里（約1.6公里），要見面也不難，兩人的感情反而更好了。

影片上傳社群後引發熱烈討論，有人稱讚這是維持感情的「神招」，也有人吐槽：「這不就是多繞幾個步驟的離婚嗎？」支持者認為，分開住能保留個人空間，減少家務爭吵，也讓夫妻更珍惜相處時間。

不過，專家提醒，LAT並非萬靈丹。兩個住處代表更高的生活成本，有孩子的夫妻也會面臨接送與照顧等現實問題；更重要的是，分開住可能只是降低衝突，卻沒有真正解決婚姻中的根本問題。

婚姻治療師麥克勞克林（Mary McLaughlin）指出，只要雙方都覺得這種安排有效，就不能將分居視為「婚姻亮紅燈」。不過他也提醒，要執行LAT要小心，並不是分居就能解決問題，關係中的挑戰還是得一起面對才行。

婚姻 夫妻 伴侶關係 離婚

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