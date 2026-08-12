美威斯康辛州民主黨州長初選激戰 進步派聲勢受矚

美國威斯康辛州民主黨州長初選上演一場比預期更激烈的角逐，這場選舉也成為檢驗進步派人士在這個關鍵搖擺州吸引力的重要指標。

路透社報導，在超過90%選票完成統計的情況下，民主社會主義者韓裔佛蘭塞斯卡．洪（FrancescaHong）與中間派人士克勞里（David Crowley）得票十分接近，尚無法判定勝負。

美國媒體預測，密爾瓦基郡行政長官克勞里僅以數百票的微弱優勢領先佛蘭塞斯卡．洪；佛蘭塞斯卡．洪正力爭成為威斯康辛州首位民主社會主義州長。

贏得初選的一方將在11月大選對上共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）。

在明尼蘇達州，長期支持美國總統川普的MyPillow前執行長林德爾（Mike Lindell）雖獲得川普公開力挺，仍在共和黨州長初選中敗給明尼蘇達州眾議院議長戴姆斯（Lisa Demuth）。

川普5月曾為林德爾背書，並在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「麥克（林德爾）會非常、非常出色！他真心熱愛明尼蘇達州，我也是。他希望讓這個州擺脫困境與恥辱。他做得到！」

戴姆斯預計將在11月大選面臨一場艱苦戰役，屆時將與輕鬆贏得民主黨提名的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）競逐州長職位。