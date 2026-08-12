大量興建資料中心 曼菲斯黑人社區怒控電廠空污

美國田納西州曼菲斯一座燃氣渦輪電廠，主要供應SpaceXAI新建資料中心所需電力。不過空污與噪音引起當地黑人社區不滿，長期就空品與健康風險，持續與業者及地方當局抗爭。

法新社報導，田納西州曼菲斯（Memphis）以黑人為主的博克斯鎮（Boxtown），空氣瀰漫惡臭，附近一座電廠正為SpaceXAI資料中心供電，這類資料中心在田納西州各地如雨後春筍般出現。

這些資料中心為因應全球人工智慧（AI）產業對算力的急切需求倉促建成，如今在美國各地都面臨反對。

住在博克斯鎮附近的柏納（Jasmine Bernard）兩年來一直在對抗空污與噪音。南曼菲斯（SouthMemphis）居民，多年來飽受博克斯鎮設施汙染之苦，罹癌風險是全美均值4倍。

「曼菲斯社區反汙染組織」（Memphis CommunityAgainst Pollution）共同創辦人皮爾遜（KeShaunPearson），奔走全國呼籲關注資料中心對環境的危害。

皮爾遜表示，SpaceXAI執行長馬斯克（Elon Musk）打造的首座AI超級電腦「巨像一號」（Colossus I），赤裸裸展現民選官員在承諾「促進經濟階層流動」時，最終呈現的真實樣貌。

皮爾遜表示：「（民選官員）不聽取意見，也不讓社區或直接受影響的民眾參與其中。」

皮爾遜身後的圍籬掛著「私人財產」告示。另一個AI巨人Anthropic以每月逾10億美元的價格租下「巨像一號」，其中包括10座渦輪發電機，以及塞滿圖形處理器的大型機房。

環保團體「保護我們的含水層」（Protect OurAquifer）的休士頓（Sarah Houston）警告，「巨像一號」每天都從供應曼菲斯飲用水的含水層，抽取450萬公升地下水用以冷卻。

SpaceXAI曾承諾將興建一座水資源回收設施，但計畫已遭擱置。

「巨像一號」僅耗時4個月便建造完成，根據2026年資料，它創造1200萬美元稅收。曼菲斯市長保羅楊（Paul Young）日前宣布，將把其中335萬美元挪用於受影響的社區。

在鄰近密西西比州的紹斯海文（Southaven），69座渦輪不停運轉正為「巨像二號」（Colossus II）供電，這座設施是為訓練SpaceXAI的人工智慧助理Grok而建。

不過波爾克（Krystal Polk）卻苦於資料中心的噪音侵擾，那聲音聽起來就像一架永遠不會起飛的噴射機。「噪音24小時不間斷。如果在外面待太久，那種震動，那種波浪般聲音會讓你反胃噁心。」

公民團體與專家表示，SpaceXAI在未取得許可、也未經公眾諮詢的情況下裝設渦輪發電機，等於漠視「清淨空氣法」（Clean Air Act）等現行法規。

非營利組織「地球正義」（Earthjustice）代表民權團體「美國全國有色人種民權促進協會」（NAACP）控告SpaceXAI。組織成員湯姆斯（Laura Thoms）表示，根據法律，「興建電廠前，必須先拿到確保周邊社區健康與安全的許可。」

湯姆斯說：「不過此案中，這家公司不想等待許可證核發，他們的作法是先架設非法渦輪機，在申請許可的同時即已運轉，這樣才不會出現電力缺口。」

SpaceXAI一直將這些發電機稱為「臨時」設施，藉此規避環保法規。它們7月下旬還表示，將拆除這些發電機，並以一座符合法規標準的發電廠取代。

但反對人士指出，這項協議是公司與地方官員閉門協商的結果，讓它們得以至2027年7月才須完成相關工程。

目前SpaceXAI第3座資料中心已在「巨像二號」附近完成，第4座也正在施工。當地居民與壓力團體表示，他們並未被告知這些設施的電力將從何而來。

今年6月，司法部以國家安全事由，要求駁回「美國全國有色人種民權促進協會」所提申訴。