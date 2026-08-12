美多州初選登場 民主黨左派勢力能否延續勝勢

美國多州今天舉行初選，其中明尼蘇達州和威斯康辛州成為觀察民主黨左派能否延續近期勝勢的焦點；南卡羅來納州初選則被視為共和黨忠誠度的試煉。

● 明尼蘇達州：聯邦參議員提名之爭

法新社報導，民主黨籍聯邦參議員史密斯（TinaSmith）即將退休，明尼蘇達州副州長佛蘭納根（Peggy Flanagan）與聯邦眾議員克萊格（AngieCraig）角逐黨內提名，盼能贏得在11月大選與共和黨籍對手競爭的機會。

佛蘭納根屬於黨內左派，背後站台的都是政壇大咖，除了史密斯，還包括重量級聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）等；克萊格則被視為較偏中間路線的參選人，且過去在競爭激烈選區的出征紀錄輝煌。

兩人的交手反映了民主黨內更深層的路線之爭，也就是民主黨試圖利用總統川普（Donald Trump）低迷的支持度重奪國會控制權之際，黨內的政策路線究竟該以多大的幅度向左靠攏，還是選擇較溫和但勝算更高的候選人。

● 威斯康辛州：州長爭奪戰

威斯康辛州的民主黨州長初選同樣受到關注。民主社會主義派的韓裔佛蘭塞斯卡．洪（Francesca Hong）被視為領跑者，主要的中間派對手則是密爾瓦基郡行政長官克勞里（David Crowley）。

佛蘭塞斯卡．洪已成為民主黨左傾勢力的象徵，被寄予延續進步派近期在紐約、科羅拉多及密西根等地初選勝勢的期待。不過，黨內也有人擔心，她若代表民主黨參選，是否能在共和、民主兩黨勢均力敵的威斯康辛州贏得11月大選。

此外，威斯康辛州第3選區的聯邦眾議員選舉同樣受到矚目。進步派的柏基（Emily Berge）挑戰庫克（Rebecca Cooke），勝出的一方將在11月期中選舉對上共和黨籍現任聯邦眾議員奧登（Derrick VanOrden）。

這場選戰也暴露左派內部分歧：儘管進步派部分人士支持柏基，桑德斯卻選擇挺庫克。

● 南卡羅來納州：共和黨忠誠度考驗

與此同時，共和黨則在南卡羅來納州面臨黨內忠誠考驗。達琳．葛蘭姆．諾多恩（Darline GrahamNordone）在胞兄、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）逝世後獲任命遞補遺缺，如今在總統川普背書下爭取黨內提名、尋求完整任期。

她黨內初選對手包括聯邦眾議員諾曼（RalphNorman）、傅萊（Russell Fry）與前州長桑福德（Mark Sanford）等。若無人過半，本月稍後將舉行決選。

川普已公開支持達琳．葛蘭姆．諾多恩。不過，競爭對手批評她從政經驗不足，且非靠實力而是靠關係獲得席次。

南卡羅來納州這席次屬於共和黨鐵票區，對國會控制權的影響有限。