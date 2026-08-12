快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥毒梟涉赴捷克買軍火 美起訴4人恐判終身監禁

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國司法部今天公布對墨西哥最強大販毒集團之一的4名成員提出的起訴書，指控他們涉嫌企圖在捷克共和國購買武器及彈藥

法新社報導，美國司法部官員表示，這4名據稱隸屬「哈里斯科新世代」（Jalisco New GenerationCartel）販毒集團成員，已於6月在捷克被捕。

官員指出，其中2名被告，44歲的費拉斯柯（EdgarAlejandro Lopez Velasco）和23歲的莫拉萊斯（JoseMiguel Alvarado Morales）已被引渡至美國，並於昨天在佛羅里達州出庭。

另2名被告，33歲的希梅內斯（Noe Diaz Jimenez）和63歲的羅培茲（Leobardo Gaxiola Lopez）目前在等待引渡。

這4名據稱是「哈里斯科新世代」成員被控共謀進口毒品、非法販運槍械及其他罪名，最高可判處無期徒刑。

美國司法部聲明指出，費拉斯柯與希梅內斯曾在捷克洽談武器交易，「目的是在墨西哥對敵對販毒集團、平民、警察及軍事人員實施暴力行為」。

美國司法部表示，「這些武器包括不同種類的歐洲製機關槍、火箭推進榴彈發射器、迫擊砲發射器，以及相關彈藥和軍火。」

聲明指出，被告支付武器款項的方式，是以芬太尼及甲基安非他命（俗稱冰毒）作為交易品，這些毒品先被運入美國，再進行分銷。

美國上週才宣布對數名「哈里斯科新世代」高階成員提出指控，並提高追捕這個販毒集團領導人的賞金，總額超過1億美元。

「哈里斯科新世代」去年遭川普政府列為「外國恐怖組織」，並被指控經營一個高度暴力的全球販毒網絡，涉及芬太尼、古柯鹼、海洛因及甲基安非他命等毒品交易。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

捷克 墨西哥 彈藥

延伸閱讀

墨西哥小鎮一日驚見10具遺體 毒品暴力死灰復燃

NBA／前灰熊悍將驟逝真相出爐！法醫：海洛因、古柯鹼「意外過量」奪命

美前陸戰隊員遭俄拘留4年獲釋 川普曝與普亭交涉

美伊戰爭掏空美軍火庫 紐時：中俄有恃無恐

相關新聞

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦約5000名水兵與陸戰隊員，仍在執行2025年11月21日展開的部署任務，至今已超過8個月，目前正支援美軍在中東對伊朗的軍事行動。然而，多家美媒引述軍眷說法報導，部署期間已有多名水兵試圖跳海輕生。

美電玩店驚見超稀有「超級瑪利歐卡帶」 收藏家估：價值達數萬美元

美國威斯康辛州一家電玩店發現一批極其稀有的超級瑪利歐卡帶，將從本月14日起拍賣。知名任天堂遊戲收藏家加諾斯指出，這些卡帶...

不住一起感情更好？夫妻分開住「婚姻反而更幸福」掀論戰

美國一名女子在網路上分享自己的婚姻生活，想不到因此意外爆紅。原來女子和丈夫結婚多年，卻決定各自租屋，而且這麼做以後「感情從來沒有這麼好過」，吸引不少網友好奇兩人的婚姻經營模式。

紐約州健保公司擬再漲 聯合健保達52.1% 保戶喊「太離譜」

紐約州的一些居民近日陸續收到通知，得知他們的健康保險公司又要提高保費，這讓他們備受震驚。

美國6州初選 民主黨進步派 搖擺州再壯大？

全國六個州11日舉行初選；其中，威斯康辛州州長初選及明尼蘇達州聯邦參議員初選，尤其凸顯民主黨內部進步派與溫和派的對立分歧。

川普繞彎限制出生公民權 ACLU要聯邦法官擋下

美國公民自由聯盟(ACLU)等團體11日提交法庭文件，要求聯邦法官擋下川普總統6日發布執行的兩項最新限制出生公民權行政命令。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。