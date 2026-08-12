墨西哥毒梟涉赴捷克買軍火 美起訴4人恐判終身監禁

美國司法部今天公布對墨西哥最強大販毒集團之一的4名成員提出的起訴書，指控他們涉嫌企圖在捷克共和國購買武器及彈藥。

法新社報導，美國司法部官員表示，這4名據稱隸屬「哈里斯科新世代」（Jalisco New GenerationCartel）販毒集團成員，已於6月在捷克被捕。

官員指出，其中2名被告，44歲的費拉斯柯（EdgarAlejandro Lopez Velasco）和23歲的莫拉萊斯（JoseMiguel Alvarado Morales）已被引渡至美國，並於昨天在佛羅里達州出庭。

另2名被告，33歲的希梅內斯（Noe Diaz Jimenez）和63歲的羅培茲（Leobardo Gaxiola Lopez）目前在等待引渡。

這4名據稱是「哈里斯科新世代」成員被控共謀進口毒品、非法販運槍械及其他罪名，最高可判處無期徒刑。

美國司法部聲明指出，費拉斯柯與希梅內斯曾在捷克洽談武器交易，「目的是在墨西哥對敵對販毒集團、平民、警察及軍事人員實施暴力行為」。

美國司法部表示，「這些武器包括不同種類的歐洲製機關槍、火箭推進榴彈發射器、迫擊砲發射器，以及相關彈藥和軍火。」

聲明指出，被告支付武器款項的方式，是以芬太尼及甲基安非他命（俗稱冰毒）作為交易品，這些毒品先被運入美國，再進行分銷。

美國上週才宣布對數名「哈里斯科新世代」高階成員提出指控，並提高追捕這個販毒集團領導人的賞金，總額超過1億美元。

「哈里斯科新世代」去年遭川普政府列為「外國恐怖組織」，並被指控經營一個高度暴力的全球販毒網絡，涉及芬太尼、古柯鹼、海洛因及甲基安非他命等毒品交易。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885