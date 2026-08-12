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美對聯邦醫療計畫設限 禁補助未成年跨性別照護

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國川普政府今天拍板一項新規，禁止兩大聯邦醫療計畫提供資金，資助未成年人進行青春期阻斷劑、荷爾蒙療法及外科手術等「性別不安」（gender dysphoria）治療。

路透社報導，這項新規預計13日對外公布，10月生效。新規將停止由「醫療補助」（Medicaid）、「兒童健康保險計畫」（CHIP）提供相關經費，這兩大聯邦醫療計畫合計涵蓋全美3550萬名兒童。

新規並未禁止相關醫療程序，但取消了讓數百萬低收入兒童可負擔治療的聯邦經費補助，費用因而將轉由各州、家庭或私人保險負擔。

美國聯邦醫療服務中心（CMS）主任歐茲（MehmetOz）發布聲明表示，最新舉措意在遵循科學、為納稅人省錢，「最重要的是保護兒童免於潛在的不可逆傷害，讓他們能真正健全成長」。

這項新規反映出全美對兒童性別醫療的重新審視。然而，美國主要醫學團體仍對這類照護表示支持，並警告不應施加限制；美國小兒科學會（AAP）與美國醫學會（AMA）皆強調，相關醫療決定應由兒童、家長與醫療專業人員共同決定。

CMS估計，取消這項給付可在10年內為聯邦與州政府合計節省約2.35億美元，包含聯邦資金1.38億美元及州政府資金9700萬美元。未跟進政策、選擇維持給付的州，則需全額自負成本。

健康科技與醫療大數據分析公司Komodo Health為路透社分析的美國衛生數據顯示，2017至2021年間，6至17歲兒少中逾12.1萬人被診斷為性別不安，其中1萬7683人開始使用青春期阻斷劑、荷爾蒙療法或同時接受兩者。

目前已依賴Medicaid或CHIP接受荷爾蒙療法的兒童，可獲得6個月緩衝期以逐步停藥。這項讓步是由於外界警告，突然斷藥恐造成傷害。

但這項緩衝僅限於荷爾蒙療法，且不包含手術或青春期阻斷劑，也僅適用於規定生效日前已治療中的兒童。

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