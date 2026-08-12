川普換機把記者當誘餌？前白宮官員喊總統安全優先 史學家批惡劣

美國華盛頓郵報10日率先披露，其他媒體隨後證實，美國總統川普7月出席北約安卡拉峰會期間，因情資顯示空軍一號面臨嚴重威脅，維安人員為確保川普安全，將他藏在餐飲貨櫃內祕密送下專機，卻讓空軍一號照常起飛，機上政府雇員、記者與軍事人員形同成為誘餌。

紐約時報11日報導，這場安卡拉祕密換機行動，連1997年電影《空軍一號》編劇馬洛（Andrew W. Marlowe）都直言超出想像。馬洛表示，相信特勤局採取了保護總統的必要措施，但若威脅真的如此嚴重，很難想像觀眾會支持一名把其他平民置於危險、藉此換取自身安全的英雄角色，尤其相關人員事前並不知情。

白宮未回應詢問，也未說明做出這項決定的考量，或川普不在機上時，是否曾加強保護空軍一號。若伊朗確如美國官員當時認定，曾在7月企圖擊落總統專機，美方以空軍一號掩護川普撤離的做法，也可能讓機上數十人成為攻擊目標，而且部分人並不知道川普已因安全考量改搭其他飛機。

美國歷屆政府過去也曾以障眼法保護總統，尤其前往高風險地區時，包括布希（George W. Bush）2003年前往伊拉克勞軍、歐巴馬2010年密訪阿富汗。

華郵報導，2000年時任總統柯林頓密訪巴基斯坦時，也採取類似換機手法。與川普不同的是，當時媒體事前獲知行動及相關風險，但不得報導。

記者兼歷史學家格拉夫（Garrett Graff）表示，川普政府的做法在現代美國總統史上可能前所未有。白宮竟向整個記者團謊報總統所在位置，這跨過了一條新的界線。「既然我們知道，白宮與軍方採取這一連串行動，正是因為他們對這項威脅深感憂慮，那麼把媒體完全蒙在鼓裡，就顯得更加惡劣。」

曾協助籌劃布希戰區行程、後來也在川普第一任期任職的海根（Joseph W. Hagin）則認為，進入白宮工作或隨總統出行，本來就必須承擔一定風險，而這類行動若讓所有人事先知情，也可能危及總統安全。

布希政府前白宮新聞祕書佛萊雪（Ari Fleischer）11日也表示，總統維安一向以總統安全為最高優先，一旦遭遇攻擊，核心維安人員會先護送總統撤離，其他幕僚、軍方官員、記者甚至國會議員都可能必須自行應變。他說，這就是隨總統出行必須接受的現實。