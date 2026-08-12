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大摩砸1.5兆美元挺創新

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）10日宣布啟動「美國創新基礎建設倡議」，未來十年將促成1.5兆美元的籌資、融資及相關投資活動。

大摩表示，該倡議旨在支持客戶建立和發展對美國經濟和國家安全至關重要的公司、技術和基礎設施。

這項計畫將聚焦在三大領域。

一是創新平台與戰略產業，幫助客戶在人工智慧（AI）、先進運算和軟體、量子技術、半導體、資料基礎設施、網路安全、航空航太和國防技術、製藥、關鍵礦產以及對美國再工業化具有戰略意義的產業等領域，發展技術和建立業務。

二是創新經濟的基礎設施，促進數位、實體和能源基礎設施以及相關關鍵供應鏈的發展和融資，以滿足彼此關聯愈發密切、運算密集和耗費能源經濟的需求。

三是為企業創建者與成長型公司提供資本，為創辦人、企業家和成熟公司提供資本市場、諮詢和投資能力，協助他們從成立和發展到規模化、獲得政府資助和創造長期價值。

此舉代表大摩加入同業行列，都承諾要為對美國至關重要的計畫，投入更多心力。美國銀行業龍頭摩根大通（小摩）去年也發布1.5兆美元的計畫，要對攸關美國國安和經濟韌性的關鍵產業，給予協助。

大摩共同總裁西科維茨（Dan Simkowitz）表示：「這項倡議推出之際，正值美國在技術、基礎設施和戰略產業領域迎來重要的投資和創新時期。」

大摩 摩根 基礎建設

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