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美國4眾議院議員共同致函 籲立陶宛持續支持台灣

中央社／ 維爾紐斯11日專電
美國聯邦眾議院國會台灣連線（CongressionalTaiwan Caucus）委員會共同主席、眾議員狄亞士巴拉特。 路透
美國聯邦眾議院國會台灣連線（CongressionalTaiwan Caucus）委員會共同主席、眾議員狄亞士巴拉特。 路透

美國聯邦眾議院國會台灣連線4位共同主席，10日致函立陶宛領導階層，呼籲立陶宛持續維持與台灣的關係，並強調在中國施壓下，民主國家更應團結支持共享價值的夥伴。

根據美國聯邦眾議院國會台灣連線（CongressionalTaiwan Caucus）委員會共同主席、眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）發布的新聞稿，他與同為委員會共同主席的貝拉（Ami Bera）、史坦頓（GregStanton）以及巴爾（Andy Barr）等另外3位眾議員共同署名，於10日致函給立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）、總統瑙塞達（GitanasNauseda）、國會議長歐勒卡斯（Juozas Olekas）、外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）及國防部長考那斯（Robertas Kaunas）。

共同致函指出，立陶宛自推翻共產統治以來，與美國在歐洲、西半球及印太地區攜手捍衛自由與民主，並在面對中國的霸凌與脅迫時，共同支持自由民主的台灣。

根據信函，4位共同主席對立陶宛於2022年退出中東歐「17+1」合作機制表達歡迎，並指該機制旨在分化跨大西洋聯盟。信函也稱讚立陶宛展現領導力，促使其他波羅的海國家採取相同立場。

4位共同主席並感謝立陶宛長期在歐盟國家中，扮演堅決反對威權影響的領導角色，並於2021年邀請台灣以「駐立陶宛台灣代表處」名義設立辦事處。

信中提到，中國持續對與台灣維持關係的國家施加壓力，「但我們仍鄭重呼籲，應審慎考量與共享民主價值夥伴維持關係的重要性」。信函並提及，中國持續在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中提供支持，與歐洲利益背道而馳。

信函最後表示，基於上述理由，「我們誠摯呼籲貴國，持續走在這條勇敢的道路上，維持與台灣的實質關係」，並強調台灣「數十年來一直是可信賴且穩定的夥伴」。

立陶宛近年對中政策出現調整跡象。2021年允許台灣成立以「台灣」為名的代表處後，引發中國反彈，單方面將駐立中國大使館降至代辦處，並伴隨貿易與外交壓力。

近期隨政府更迭，立陶宛新政府表態有意正常化與中國關係，尋求恢復至大使級外交，同時盼在不完全倒退對台政策下推動對中關係修復。

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