美官員出席千里達鋼鐵廠重啟儀式 凸顯其戰略重要性

隨著華府尋求降低對中國的依賴，美國副國務卿今天出席千里達及托巴哥共和國一座鋼鐵廠重新啟用典禮，凸顯這座鋼鐵廠對美國政府的戰略重要性。

法新社報導，這座前身為阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）的鋼鐵廠於2016年進行清算，後由美國Pinnacle Steel & Vanadium Corporation收購。這家公司希望將該廠打造為釩生產中心。

中國目前主導釩的生產。釩是一種可強化鋼材的元素，也可用於製造部分軍事零組件及磁鐵。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）致詞時將矛頭指向環境法規。

他說：「大家都希望擁有乾淨且安全的環境，但有時層層疊加的法規，並不能真正對環境帶來實質幫助。」

他表示，環境標準「對試圖經營企業的人而言簡直是一場惡夢」。

藍道指出，他認為美國在企業將生產轉移至中國後，已在競爭中落後於這個亞洲強權。

他說：「我們依賴一個可能不會以我們最佳利益為優先的外國，因此對美國而言，振興這類計畫是一項戰略要務。」

千里達及托巴哥工程暨基礎設施部長約翰（JearleanJohn）表示，這座工廠重啟後將為當地創造644個工作機會。

藍道說：「坦白說，沒有什麼比看到像這樣關閉已久的工廠重新恢復生機更美好的事了。」

千里達及托巴哥距離委內瑞拉海岸僅約10公里，美國總統川普（Donald Trump）將總理波薩德-比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）視為親密盟友。

波薩德-比塞薩去年曾歡迎美國軍艦訪問千里達及托巴哥，這是美國軍事部署的一環，最終導致委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭推翻。