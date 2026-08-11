比利時LGBTQ+族群不安全感上升 政府推新保護政策

比利時LGBTQ+群體的不安全感逐漸上升，遭遇言語辱罵、歧視等情形增加。為了提供LGBTQ+群體更完善的保護，比利時政府預計實施新政策，包含打擊仇恨言論、防治職場歧視與提供庇護支援等。

布魯塞爾時報報導，比利時的LGBTQ+族群對於保護措施的需求日益增大。2025年，提供歧視相關案件法律協助的機構「跨聯邦平等機會中心」（Unia）接獲超過300件通報。

報導分析，造成LGBTQ+族群不安全感上升的原因包含宗教保守派陣營的排斥，以及近年像是網紅泰特（Andrew Tate）、「男性圈」（manosphere）社群興起，鼓吹傳統性別角色。

為了提供LGBTQ+族群更完善的保護，比利時聯邦政府將從2026年起至2030年實施跨聯邦政策，加強普及醫療、打擊網路仇恨言論及交友軟體詐騙、防治職場歧視以及提供庇護支援。

報導指出，這次政府「跨聯邦」的合作模式受到如Prisme等LGBTQ+支援組織的肯定。過去往往各自為政，但這次各級政府相互協調，也在草擬法案的過程中與相關組織洽談，是一大進步。

然而，Prisme也對於計畫的落實保持觀望。他們指出，計畫中很多措施仍需要進一步研究，但是計畫的期限只到2030年，政策延續性可能受到2029年選舉結果的影響。另外，針對某些措施，政策文件僅表示將會視可用資源執行，並未列明預算。

針對相關質疑，報導引述政府相關部門回應表示，隨著這份計畫獲得批准，接下來將進入執行階段。這些措施會陸續轉化為具體行動，並為此編列所需的資源。