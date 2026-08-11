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川普媒體Q2虧損逾10倍 加密幣等數位資產跌價

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普旗下真實社群（Truth Social）的母公司「川普媒體與科技集團」，今天公布第2季虧損擴大至2.38億美元，主因公司所持數位資產價值下跌。

川普媒體與科技集團（TMTG）發布新聞稿指出，公司截至6月30日止的第2季虧損2億3810萬美元，與去年同期虧損2000萬美元相比，擴大10倍多。

公司表示，此一虧損主要來自非現金資產減值，其中「數位資產、質押的數位資產與股票證券」損失超過1.9億美元。

不過，集團第2季營收為170萬美元，較去年同期成長89%。

在今年第1季，川普媒體集團同樣因為加密貨幣價值大跌而報告淨虧損。

公司今天又說，有信心在2026年完成與核融合公司TAE Technologies的合併案。

川普

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