聽新聞
0:00 / 0:00
川普媒體Q2虧損逾10倍 加密幣等數位資產跌價
美國總統川普旗下真實社群（Truth Social）的母公司「川普媒體與科技集團」，今天公布第2季虧損擴大至2.38億美元，主因公司所持數位資產價值下跌。
川普媒體與科技集團（TMTG）發布新聞稿指出，公司截至6月30日止的第2季虧損2億3810萬美元，與去年同期虧損2000萬美元相比，擴大10倍多。
公司表示，此一虧損主要來自非現金資產減值，其中「數位資產、質押的數位資產與股票證券」損失超過1.9億美元。
不過，集團第2季營收為170萬美元，較去年同期成長89%。
在今年第1季，川普媒體集團同樣因為加密貨幣價值大跌而報告淨虧損。
公司今天又說，有信心在2026年完成與核融合公司TAE Technologies的合併案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。