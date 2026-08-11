美國務院：已撤銷17.5萬件簽證 涉詐欺國安等犯罪

美國國務院今天公布「事實清單」指出，總統川普任期間已撤銷超過17.5萬件外籍人士簽證，當中多涉及違反簽證規定的犯罪、酒駕甚至危及國安。

「事實清單」顯示，國務院在川普（DonaldTrump）任期間，因外籍人士違反簽證規定，包括從事犯罪、鼓動攻擊美國公民、詐欺、濫用移民系統或危及國安等行徑，共撤銷簽證超過17.5萬件。

撤銷個案主要發生在持有人從事犯罪、暴力攻擊、於酒精或藥物影響下駕車、竊盜與毒品相關行為時遭遇警方，當中不少人涉及魯莽駕駛、性犯罪、虐童、詐欺與其他罪行。

清單指出，國務院持續審查簽證，以確保持有人遵守規定，不會危及民眾安全，並撤銷涉及危害美國公民安全、暴力犯罪、安排非法生育旅遊或詐欺等外籍人士的簽證。

撤銷與遞解出境原因還包括強暴等重案被起訴者，涉及酒駕、毒駕等被逮捕者。

此外，美國駐北非的使館已撤銷過百件生育旅遊簽證，持有人赴美生產目的是子女可成為美國公民。也有外籍人士因涉兒童性侵、持有未成年者性影像、使用海洛因與酒精毒駕被起訴；數人在知名右翼政治評論家查理．柯克（Charlie Kirk）遇刺後發表讚賞言論，簽證被撤銷。

個案中還包括外籍人士涉及金額達500萬美元的健保詐欺，成立投資公司吸金詐騙等。

清單指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）在外交政策考量下，決定將古巴共產政府、伊朗政權關係人，明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）赦免的寮國裔兒童性侵犯，及揚言攻擊總統的科威特籍人士等遞解出境。

國務院指出，「簽證是特權，而非權利」，將持續確認、調查並取消威脅美國民眾的外籍人士簽證。