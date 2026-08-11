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美氣候變遷推升高溫 2026年7月創史上最熱紀錄
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，2026年7月是美國本土有紀錄以來最熱的月份，延續近期由人類造成的氣候變遷所推動的升溫趨勢。
法新社報導，當月美國48州的平均氣溫為華氏76.9度（攝氏24.9度），不包括阿拉斯加、夏威夷及海外領地。這使2026年7月成為該機構132年氣候紀錄中最熱的7月，也是有紀錄以來氣溫最高的一個月。
這比20世紀平均氣溫高出華氏3.3度，並打破1936年7月創下的最熱月份紀錄，當時平均氣溫為華氏76.8度。
美西內陸、西南部、洛磯山脈地區、北部平原、中西部上游地區，以及墨西哥灣沿岸和東南部部分地區，均觀測到高於平均的氣溫。其中，懷俄明州創下有紀錄以來最熱的7月以及最熱的單月紀錄，氣溫比平均高出華氏5.1度，並比2007年創下的7月最高紀錄高出華氏0.9度。
其他名列全美最熱前5名的月份分別為2012年、2006年及2022年的7月。在化石燃料燃燒的主導下，人為氣候變遷的陰霾已籠罩整個升溫趨勢。
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