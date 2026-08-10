金卡戴珊房產遭闖空門！嫌犯潛加州富人聚居區住宅竊盜 幸非她主要住處

美國NBC報導，美國真人秀女王金卡戴珊（Kim Kardashian）位於加州洛杉磯郡隱山（Hidden Hills）的房產9日下午遭人闖入，涉嫌入室竊盜的男子已被捕。

洛杉磯郡警局表示，員警在當地9日下午3時45分左右接獲保全人員報案，前往該住宅調查一起入室竊盜案。

洛杉磯郡警局說，員警抵達時發現一名男子在屋內，隨即將他逮捕，過程並未遭遇抵抗。該名男子因涉嫌入室竊盜被關進洛杉磯郡監獄，員警沒有公布他的身分。

執法部門消息人士也向NBC證實，這座房產是金卡戴珊所有，但並非她的主要住處。

隱山是位於加州洛杉磯郡西北部的富人聚居區，當地有保全嚴密看守且環境清幽，許多明星在此地置產。