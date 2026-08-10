聽新聞
0:00 / 0:00
金卡戴珊房產遭闖空門！嫌犯潛加州富人聚居區住宅竊盜 幸非她主要住處
美國NBC報導，美國真人秀女王金卡戴珊（Kim Kardashian）位於加州洛杉磯郡隱山（Hidden Hills）的房產9日下午遭人闖入，涉嫌入室竊盜的男子已被捕。
洛杉磯郡警局表示，員警在當地9日下午3時45分左右接獲保全人員報案，前往該住宅調查一起入室竊盜案。
洛杉磯郡警局說，員警抵達時發現一名男子在屋內，隨即將他逮捕，過程並未遭遇抵抗。該名男子因涉嫌入室竊盜被關進洛杉磯郡監獄，員警沒有公布他的身分。
執法部門消息人士也向NBC證實，這座房產是金卡戴珊所有，但並非她的主要住處。
隱山是位於加州洛杉磯郡西北部的富人聚居區，當地有保全嚴密看守且環境清幽，許多明星在此地置產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。