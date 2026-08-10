美國華盛頓州野火趨緩 撤離居民陸續返家

美國華盛頓州斯波坎（Spokane）周邊野火今天趨緩，消防人員除加強撲滅殘餘火點，部分撤離居民也獲准回家。目前大火雖吞噬住宅與其他設施，但尚無嚴重傷亡通報。

路透社報導，華盛頓州第二大城斯波坎周邊野火，數萬人撤離家園。儘管週末天氣炎熱乾燥，近1700名消防員仍成功阻止火勢，許多撤離居民今天已獲准返家。

官員表示，斯波坎1日起出現3起大火，儘管週末炎熱乾燥，但消防員仍成功阻止火勢蔓延。截至今天，野火已燒毀約4047公頃土地，斯波坎市內及周邊逾900棟房屋遭毀或嚴重受損。

火勢最猛烈之際，多達6萬4000名居民接獲撤離令，火勢在強風助長下吞噬多個社區，消防人員一度退守。

連續數日，斯波坎的野火均名列全美消防工作最優先事項。在乾旱肆虐的太平洋西北地區，數十起野火延燒數週，濃煙與煙灰散布範圍十分遼闊。

消防官員表示，美加邊境以北，加拿大卑詩省（British Columbia）一處葡萄酒產區，週末也出現野火，燒毀逾1萬300公頃土地。卑詩省已宣布進入緊急狀態，高聳的火牆吞噬住宅與其他財產，約1萬8000人接獲撤離指令。

官員表示，消防工作今天持續在華盛頓州收尾，救援隊伍開始集中力量，撲滅受災最嚴重社區裡的悶燒火點。

位於火場核心的社區，將無限期禁止居民進入，直到當局能確保周遭安全為止。

不過，斯波坎郡警長諾威爾斯（John Nowels）今天下午在記者會上表示，火勢直接影響範圍外的社區，道路已重新開放，撤離令也已解除，已離開的民眾可以返家。

諾威爾斯說：「民眾離家至今已逾一週，這段時間不算短。我也知道，有很多人不確定自己是否還有家可回，或者即使房子還在，短期內是否能夠搬回去住。」

斯波坎野火的起因目前仍在調查。不過，當地一名37歲居民法里納齊（Aaron Farinacci）已遭逮捕，並被控涉嫌縱火。

法里納齊2010年殺害父親，曾依過失殺人罪入獄後並在2020年獲釋。調查員在文件中指出，法里納齊承認自己對火焰強烈著迷，並認為「經過火焰燃燒，會獲得某種重生」。

法官下令法里納齊必須接受精神鑑定，以確認是否具備出庭受審能力。