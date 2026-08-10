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才剛起飛就墜湖！美飛行學校小飛機失事1死1傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國猶他州一架隸屬飛行學校的小型飛機7日下午從普若佛機場起飛後不久，墜入猶他湖，造成機上1名男性乘客死亡，女性駕駛員受傷送醫，圖/截自FOX 13 News Utah在YouTube的影音
美國猶他州一架隸屬飛行學校的小型飛機7日下午從普若佛機場起飛後不久，墜入猶他湖，造成機上1名男性乘客死亡，女性駕駛員受傷送醫，圖/截自FOX 13 News Utah在YouTube的影音

福斯新聞地方頻道報導，美國猶他州一架隸屬飛行學校的小型飛機7日下午從普若佛機場（Provo Airport）起飛後不久，墜入猶他湖（Utah Lake），造成機上1名男性乘客死亡，女性駕駛員受傷送醫，目前沒有生命危險。警方透露，機上2人疑為飛行教練與學員，但尚未確認各自身分。

猶他郡警長辦公室（Utah County Sheriff’s Office）表示，當局約在下午4時接獲墜機通報。航空事故資料顯示，失事的是一架塞斯納172S（Cessna 172S）小型飛機，當時正在執行訓練飛行，從普若佛機場18號跑道起飛後，在初期爬升階段發生不明狀況，隨後墜入機場南方的猶他湖。

警長辦公室指出，女性駕駛員設法將飛機降在水深較淺的區域，加上機身並未完全沉入水中，有助於救援人員迅速接近飛機並展開救援及打撈。女子獲救後被送往醫院治療，傷勢沒有生命危險；機上唯一的男性乘客則當場宣告死亡。

當局尚未公布2人的姓名，須待通知家屬後才會進一步對外說明。警方僅透露，2人看來是一名飛行教練和一名學員，但尚未說明女性駕駛員究竟是教練還是學員。

事故發生後，猶他湖州立公園（Utah Lake State Park）北側一度封閉，至當日晚間仍未重新開放，以利相關單位進行現場處理及飛機殘骸打撈。

目前事故確切原因仍不清楚。地方當局事發後已聯繫美國聯邦航空總署，美國國家運輸安全委員會也將對這起墜機事故展開調查，以釐清飛機起飛後不久失事的原因。

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