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美國4州聯手控Meta涉讓兒童成癮 求償金額逼近市值

中央社／ 奧克蘭9日綜合外電報導

Facebook母公司Meta在美國接連遭判有罪，並遭判近10億美元（約新台幣322億元）損害賠償，近期即將再面臨另一起由4個州提起涉嫌讓兒童成癮的訴訟，求償高達1.4兆美元。

法新社報導，這場聯邦訴訟12日將在奧克蘭聯邦法院進行陪審團遴選，也是美國眾多針對社群網站訴訟中，最具影響力的案件之一。

美國加州、科羅拉多州、肯塔基州和紐澤西州的檢察總長指控，全球最大的社群媒體公司Meta蓄意讓兒童對Instagram和Facebook成癮，已違反州內「消費者保護法」以及保護兒童資料的聯邦法律「兒童網路隱私保護法」（COPPA）。

這4州指控，Meta旗下社群媒體多項功能刻意設計讓未成年人成癮，特別是「無限滾動」、「過度通知」以及「按讚數」，相關指控聚焦於應用程式的設計方式，而非平台上發布的內容，以規避美國針對使用者生成內容方面，享有的廣泛法律豁免權。

4名檢察總長要求Instagram和Facebook針對未成年人使用方面實施一系列限制，並提出高達1.4兆美元（約新台幣45兆元）罰款，幾乎相當於Meta整體市值。Meta市值7日已突破1.5兆美元（約新台幣48.3兆元）。

這起案件預計8月18日進行開庭陳述，並將持續審理約6週，預計10月初判決。

這場在奧克蘭的審判始於2021年底，當時Meta前員工郝根（Frances Haugen）洩露數千頁內部研究報告，即所謂的「臉書檔案」（Facebook Files），揭露Meta內部曾評估Instagram對部分青少女造成的潛在傷害，對外卻刻意淡化相關影響。

這起事件引發美國數十個州的聯合調查，2年後約30名州檢察長共同提出多項訴訟，儘管Meta接連吞敗並判賠高額賠償金，但也接連提出上訴或表示有意再提上訴。

Meta主張，心理健康問題是整個產業共同面臨的議題，且各州的部分指控，受言論自由法律所保護。

Meta 成癮 市值

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