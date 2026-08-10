美國彈藥庫存告急 智庫：愛國者飛彈儲量降65％

中東地區局勢持續緊張，美國國防面臨彈藥短缺帶來的安全疑慮，五角大廈最近急促國防廠商加速武器生產。華府智庫估計，愛國者飛彈儲量比戰前降了65%，恐導致防空能力減弱。

「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）今天發表聲明表示，國防部正積極加緊彈藥採購，以確保「我們的官兵能快速取得所需武器」。

帕尼爾證實，有關部門在過去一週已明顯加快採購腳步，但他強調這是早在2月底戰爆發之前，就已啟動的計畫一環。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）根據所見備忘錄報導，美國副國防部長費恩柏格（SteveFeinberg）5日致函國防業界，要求他們在最慢21天內提交生產計畫，須「大幅加快交付時程，要為關鍵戰力提升量能」。

●防空能力恐減弱

值此之際，美軍與伊朗最近再交火已導致先進的攔截彈庫存進一步消耗。專家指出，攻擊與防禦性武器的庫存不足，恐讓美軍防禦能力減弱。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析指出，愛國者（Patriot）與「薩德反飛彈系統」（THAAD）的攔截彈庫存減少，可能迫使美國及中東盟友為節省防空資源，而承擔更高風險。

研究中心指出，例如美軍面對伊朗無人機和飛彈來襲時，發射攔截彈的次數可能減少，這讓敵方飛彈成功穿透防線的機會增加。

美國總統川普（Donald Trump）對於彈藥短缺的報導一直感到不滿，他6日再次否認美國的武器庫存處於戰略劣勢。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示，美國擁有大量各類彈藥，「尤其是某些型號」。他並強調國防承包商正在「興建史上最多的彈藥工廠與設施」。

●有待國會支持預算

帕尼爾8日表示，費恩柏格的備忘錄，要求加快武器生產一事確為事實，並說增加彈藥「將納入2028財政年度預算，提交國會審議，這也與我們持續重建國防產業基礎的目標相符」。

美國國會目前為川普對伊朗的軍事行動爭議不休，導致國防預算法案陷入停滯。白宮要求大幅提高五角大廈預算，自去年的9000億美元增至1.5兆美元，國會議員對此大為反彈。

專家警告，即使國會通過預算案，挹注大量國防經費，而要讓愛國者飛彈與薩德攔截系統恢復至戰前水準，至少還需3年時間。

戰略暨國際研究中心上月估算，愛國者飛彈庫存在戰前有2330枚，至4月停火生效時，已降至1030枚。經過近期交戰，估計剩餘庫存降為759枚至827枚，比衝突爆發前大減至少65％。

研究中心同時指出，薩德攔截彈的庫存，在戰前有452枚，至4月停火初期已減為232至262枚；美國隨後只能小額補充，目前庫存介於234至278枚，仍比戰前水準下降至少38％。

戰略暨國際研究中心的分析報告共同作者、美國陸戰隊退役上校坎西恩（Mark Cancian）5日接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時表示：「我們所餘攔截彈數量已經不多，而目前沒有好的替代方案。如果愛國者用完，敵方飛彈就會直接打進來。」