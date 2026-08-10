從恐怖象徵到科學幫手 鯊魚背感測器助預測颶風

從「大白鯊」（Jaws）到「風飛鯊」（Sharknado），鯊魚向來是大銀幕恐懼題材的代表。不過，現在美國東岸海域如果有鯊魚出沒，牠們或許不只是在狩獵，還有可能在蒐集有助科學家了解颶風登陸前可能強度的重要數據。

綜合路透社和紐約郵報（New York Post）報導，德拉瓦大學（University of Delaware）團隊目前正測試，鯊魚是否能成為移動式近即時（near-real-time）海洋數據收集員，藉由攜帶感測器來量測海洋狀態，進而為海洋、氣象與氣候模型提供參考。

這些稱為「CTD標記」的感測器，可記錄海水電導度（conductivity，與鹽度密切相關的指標）、溫度（temperature）及深度（depth），隨著海洋生物游泳和潛水過程進行資料收集。

德拉瓦大學海洋科學與政策學院（School of MarineScience and Policy）主責研究員兼教授卡萊爾（AaronCarlisle）表示：「動物攜帶感測器的作法，海洋學界早已行之有年，特別是在科學觀測較稀少的極地地區運用在象鼻海豹身上。」

卡萊爾指出，鯊魚在這類研究中帶來全新契機，因牠們數量多、分布廣，且比許多受保護海洋哺乳動物更易接觸。

過去，鯊魚標記主要只能追蹤鯊魚的遷移路線及其棲地利用狀況。

德拉瓦大學的研究人員則會挑選最有助於颶風研究的鯊魚族群，並特別偏好那些經常浮上海面的種類，這樣標記器才能頻繁將資訊傳回衛星。

卡萊爾說：「標籤固定在背鰭上，每當鯊魚游到水面，標籤就能與軌道衛星接收網絡連線並傳輸資料。」

卡萊爾說：「我們最關注的是海洋表層混合層的熱含量。」他補充：「這段海水柱的熱含量會直接左右颶風強度：混合層溫度越高，颶風就越強，因為那裡儲存的熱能能為颶風提供能量。」

●鯊魚標記 快如賽車進站

標記過程並不會傷害鯊魚。

卡萊爾表示，標記過程本身就像汽車賽道維修站一樣緊湊，通常不超過5分鐘。

他表示，為了盡量減少對鯊魚影響，作業遵循學術機構動物倫理監管要求；標記採用會隨時間腐蝕脫落的材料，每隻鯊魚在釋放前也會進行健康檢查，以免受壓或受傷導致行為異常，可能影響數據準確性。

德拉瓦大學海洋科學博士生魏爾尼基（CarolineWiernicki）將流行文化中那些「極度誇張」的鯊魚形象與現實中較為溫和的狀況進行了比較：現實中的鯊魚遠沒有1975年經典片「大白鯊」中的巨型大白鯊那樣驚心動魄，反而比較像按時打卡上班的會計部員工，「測完當天水溫數據交差後就下班離開」。

若這項計畫成功，鯊魚收集到的數據有望提升颶風強度預報能力，特別是在颶風逼近美國東岸的時候。魏爾尼基指出，這些資訊能讓從北卡羅來納州到麻州的沿海社區，獲得更可靠的數據，以強化因應日益強烈風暴的能力。