美國民主黨初選左翼聲勢高漲 建制派憂內部分歧

美國民主派左翼人士近期在期中選舉初選大有斬獲，民主黨面臨建制派與自由派路線分歧挑戰。本週明尼蘇達與威斯康辛等州初選，多名左派人士民調居高，可能再下一城。

民主黨左翼公衛醫師塞德（Abdul El-Sayed）5日在密西根州聯邦參議員初選擊敗老將，代表民主黨爭取關鍵參院席次。塞德勝選激勵民主黨左派及民主社會主義者（Democratic Socialists of America，DSA）士氣，左翼陣營有機會在11日多州州長與國會議員初選中再下一城。

民主黨高層憂心左派氣勢高漲，黨內恐路線分歧，刺激共和黨投票率，無益期中選舉與總統大選選情。前總統歐巴馬（Barack Obama）近期與塞德通電，討論如何團結民主黨。

塞德在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）指出，民主黨初選投票者較共和黨人多50萬，如果11月期中選舉維持相同趨勢，民主黨將大勝。他會持續與需要溝通人士對話，如同前往各選區長者中心與長者聊天。

左派無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和民主社會主義者歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），近期為多位民主黨左派人士助選勝出。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）加持的3位參選者6月在初選大獲全勝，儼然已成民主黨陣營不可忽視的新興力量。

桑德斯在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）表示，大家在明尼蘇達、密西根州及全美都可見到，民眾瞭解經濟已被操控，工薪家庭及6成美國人靠月薪過生活，已負擔不起日用品、住房、健保及基本需求。

桑德斯說，民眾還看到美國富人更趨富裕。他們厭惡政治現狀與建制派主導的政策，需要真的改變。

民主黨建制派憂慮恐將面臨更多挑戰，明尼蘇達、威斯康辛等州11日將舉行下一輪初選，左派參選者民調居高。

親左派的明州現任副州長佛蘭納根（PeggyFlanagan）獲桑德斯等支持，挑戰建制派現任聯邦眾議員克萊格（Angie Craig），爭取民主黨聯邦參議員提名，兩人民調不相上下。

另外，37歲的民主黨籍威斯康辛州議員、韓裔佛蘭塞斯卡．洪（Francesca Hong），曾經營餐廳擔任廚師，屬民主社會主義者，在州長民調初選領先。她立場更左，曾支持拆除監獄、暫停警察預算、取消感恩節等。她表示如今立場已變，不過桑德斯等未公開支持。