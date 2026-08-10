挑戰民主黨建制派 美眾議員AOC不排除選總統

美國聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲今天表示，不排除參選總統的可能性。這位36歲的民主黨陣營左派運動領袖，近期在期中選舉初選輔選多位進步派候選人出線，政治行情看漲。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC），9日在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）於主持人卡爾（Jonathan Karl）追問下，不排除參選下屆美國總統的可能。

卡爾問道，（參選總統）對你來說有實際的可能嗎？

歐加修-寇蒂茲說：「我不排除可能，我非常謙虛面對廣大支持。目前大家必須專注期中選舉，而非個人抱負或計畫。」

卡爾追問，或者與現任參議員舒默競爭（ChuckSchumer）選參議員，有可能嗎？

歐加修-寇蒂茲回應，在此契機下，什麼都有可能。

紐約市布朗克斯（Bronx）出生的歐加修-寇蒂茲，2018年、29歲時，在欠缺支持與資源下，意外擊敗資深聯邦眾議員克勞里（Joe Crowley），成為美國史上最年輕的女性眾議員，今年將爭取4度連任。

她是左派民主社會主義者（Democratic Socialists ofAmerica，DSA）其中一位領袖，與民主黨建制派沒有淵源，外界暱稱她AOC，在紐約華裔社群以「歐凱秀」為名。

歐加修-寇蒂茲近期前往美國多處輔選與募款，參加國際會議，外界視為備戰2028總統大選。

民主黨陣營進步派近期在期中選舉初選，於紐約、科羅拉多、密西根等州大有斬獲，低知名度年輕新秀在她與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）等背書下，以更偏左政見，如全面施行健保、房租凍漲、反對以色列等，接連扳倒建制派老將。

歐加修-寇蒂茲在節目表示，現在是革新民主黨的時刻，大家很興奮民主黨陣營擴大，年輕、有前景、興奮的選民，帶起新一波候選人，將為民主黨注入新動能。更多候選人加入陣容，希望11月期中選舉勝選。

美國將在11月3日舉行期中選舉，參院約1/3席次改選，眾院全面改選。民主黨有機會取得眾院過半席次，多個搖擺州參議員改選，攸關共和黨是否能維持兩院多數。

民主黨2028總統大選至今未有領先者，加州州長紐松（Gavin Newsom）與前副總統賀錦麗（KamalaHarris）等多人有意投入，但進步派聲勢看漲，黨內面臨路線之爭。