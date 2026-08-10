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紐約自由島快艇翻覆意外 造成2死12傷
紐約市警察局（NYPD）今天表示，1名男子昨夜在紐約港（NewYork Harbor）自由島附近駕駛快艇傳出翻覆意外，造成1名母親和女嬰身亡，另有12人受傷。
綜合美聯社和福斯新聞頻道（Fox News）紐約附屬電視台FOX5報導，這名快艇駕駛遭控涉魯莽危害他人安全的罪行。
美國海岸防衛隊（USCG）指出，這艘22英尺長的美國遊艇品牌Bayliner快艇於昨夜10時25分左右，在自由女神像（Statue of Liberty）所在地自由島（LibertyIsland）附近翻覆。
警方潛水員救起12人，隨後在水中尋獲這名27歲母親和她的5個月大女嬰，兩人送醫搶救仍宣告不治。海岸防衛隊表示，其餘受到輕傷的傷者已接受治療。
遭紐約市警察局逮捕的46歲紐約男子耶南德茲（Manuel Hernandez）面臨13項魯莽危害他人安全等指控。
警方指出，在通知這對母嬰的家屬前，暫不公布他們的身分。
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