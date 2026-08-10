快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

紐約自由島快艇翻覆意外 造成2死12傷

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

紐約市警察局（NYPD）今天表示，1名男子昨夜在紐約港（NewYork Harbor）自由島附近駕駛快艇傳出翻覆意外，造成1名母親和女嬰身亡，另有12人受傷。

綜合美聯社和福斯新聞頻道（Fox News）紐約附屬電視台FOX5報導，這名快艇駕駛遭控涉魯莽危害他人安全的罪行。

美國海岸防衛隊（USCG）指出，這艘22英尺長的美國遊艇品牌Bayliner快艇於昨夜10時25分左右，在自由女神像（Statue of Liberty）所在地自由島（LibertyIsland）附近翻覆。

警方潛水員救起12人，隨後在水中尋獲這名27歲母親和她的5個月大女嬰，兩人送醫搶救仍宣告不治。海岸防衛隊表示，其餘受到輕傷的傷者已接受治療。

遭紐約市警察局逮捕的46歲紐約男子耶南德茲（Manuel Hernandez）面臨13項魯莽危害他人安全等指控。

警方指出，在通知這對母嬰的家屬前，暫不公布他們的身分。

紐約 快艇 遊艇

延伸閱讀

台南大貨車駕駛疑毒駕 與自小客對撞釀1死

高雄男拒檢被測出酒駕還毒駕 2豬隊友開瑪莎拉蒂咆哮遭警壓制

嘉義行人繞違停貨車遭撞1死1傷 駕駛10萬交保

颱風白海豚逼近…浙江4口之家執意觀浪 9歲童遭大浪捲走

相關新聞

才剛起飛就墜湖！美飛行學校小飛機失事1死1傷

福斯新聞地方頻道報導，美國猶他州一架隸屬飛行學校的小型飛機7日下午從普若佛機場（Provo Airport）起飛後不久，墜入猶他湖（Utah Lake），造成機上1名男性乘客死亡，女性駕駛員受傷送醫，目前沒有生命危險。警方透露，機上2人疑為飛行教練與學員，但尚未確認各自身分。

美熱浪肆虐 家庭電費飆

極端高溫正在改變美國人的日常生活。一份最新民調顯示，愈來愈多美國人感受到高溫帶來的直接衝擊，不僅旅行計畫與戶外活動受影響，連作息也被迫調整，家庭電費支出更明顯飆升。

拜登罹癌轉移骨骼 杭特：情況不太好

美國前總統拜登的兒子杭特接受英國廣播公司訪問時說，拜登罹患前列腺癌已擴散至身體其他部位，「非常嚴重」且「痛苦」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。