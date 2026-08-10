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美熱浪肆虐 家庭電費飆

經濟日報／ 編譯彭馨儀／綜合外電

極端高溫正在改變美國人的日常生活。一份最新民調顯示，愈來愈多美國人感受到高溫帶來的直接衝擊，不僅旅行計畫與戶外活動受影響，連作息也被迫調整，家庭電費支出更明顯飆升。

據美聯社與NORC公共事務研究中心的民調顯示，與2024年7月相比，更多美國成年人表示高溫對度假計畫、電費帳單、睡眠品質及家庭戶外活動，產生影響。在西部與中西部尤為明顯，且民主黨人感受到的影響普遍高於共和黨人。

最顯著的影響是經濟負擔。約80%受訪者表示，過去一年極端高溫影響到家中的電費，比例高於2024年的69%。在中西部，更有44%受訪者認為電費受到重大影響。此外，約七成美國人表示高溫影響家庭戶外活動。伍德威爾氣候研究中心（WCRC）科學家法蘭西斯分析，頻繁且持久的熱浪加上長期乾旱，已直接危害民眾健康，並間接傷害大家的荷包。

德州居民黑澤爾表示，小時候氣溫達到攝氏37.7度很罕見，現在卻成了日常，「夏天來得早、時間長，出門就流汗，已成為生活中必須認真考量的因素」。

儘管感受加劇，民眾對氣候變遷的信念卻略有波動。民調顯示，66%的美國人相信氣候變遷正在發生，低於2025年9月的73%。

電費 熱浪 高溫

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