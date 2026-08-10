拜登罹癌轉移骨骼 杭特：情況不太好

美國前總統拜登的兒子杭特接受英國廣播公司訪問時說，拜登罹患前列腺癌已擴散至身體其他部位，「非常嚴重」且「痛苦」。

杭特談到八十三歲的父親病情時說，「癌細胞已經擴散，轉移到骨骼及其他部位，這非常痛苦，嚴重影響他的生活」。

杭特情緒激動表示，「這真的很難熬，看著他這樣真的很難過。我希望他能多抱怨幾句，因為情況不太好」。

不過，杭特說，拜登「仍然在努力，做他該做的事，對認為重要的問題發聲。他非常愛這個國家」。

拜登卸任不到四個月，就在二○二五年五月宣布確診前列腺癌，且已擴散到骨骼，正進行放射治療及荷爾蒙治療。

拜登曾於二○○九至二○一七年擔任歐巴馬總統的副手，今年六月曾前往芝加哥出席歐巴馬總統圖書館的落成典禮。

杭特在專訪中還談到拜登在卸任前，赦免了他在二○一四年一月一日至二○二四年十二月一日期間犯下的所有罪行。杭特當時面臨非法擁槍與逃稅等罪名。

杭特承認，這個赦免的確「不公平」，「外界批評是很有道理」，但又說「我很感激他為我做了這件事」。他先前在加州州長紐森的播客節目中說，這個的赦免意味拜登「選擇了我，而不是他的政治遺產」。