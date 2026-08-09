學生拖熊進宿舍剝皮取肉 康乃爾大學新規禁校內處理野味

美國紐約州康乃爾大學兩名學生數月前獵到一頭熊，並在宿舍廚房將熊剝皮肢解，打算做「煙燻黑熊肉」。此事引發熱議後，校方於新學年開始前宣布新規：禁止在校園內廚房處理野味。

福斯新聞（Fox News）報導，康乃爾大學（Cornell University）的新政策明訂：「嚴禁在公共廚房處理野生動物或獵物。」

校方向學生報刊證實，這項規定旨在回應去年發生的事件，當時有兩名學生將他們獵捕的黑熊拖進宿舍廚房進行處理。

其中一名學生亞倫．陳（Aaron Chin，音譯）在Podcast上承認自己是當事人之一。

他解釋，他和同校獵友原本打算把獵到的熊帶去朋友家處理，但因朋友臨時有急事無法出借場地而作罷。

他也表示，將熊肉帶進校園前，他和獵友曾確認過這不會違反任何校規。

根據他的說法，他們在宿舍一樓廚房切割熊肉時，有同學在旁邊桌子唸書，也有人在經過時拍照。他說：「大部分的人都很好奇，一副『嘿我也想嚐嚐看』的樣子。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，然而，就在他們把生肉放進冷凍庫後不久，一張剝去毛皮的熊躺在迷彩防水布上的照片開始在社群媒體上瘋傳。

這起事件很快在社群媒體和校園引發強烈反彈。有人向校方投訴及報警，不過校方和警方皆未發現他們涉及違法行為。州政府官員表示，兩名學生都持有狩獵執照，這頭熊也是依法獵捕。

紐約州部分地區的黑熊狩獵季將於下月12日再度開放，但亞倫．陳去年就已坦言，他不打算再把其他野生動物帶進校園。