被控濫權侵隱私 美國民眾拆毀Flock監視系統

監控新創公司Flock在短短幾年內，已於全美各地安裝超過10萬台車牌辨識攝影機。但一場因擔憂隱私而起的草根運動正展開反擊，甚至採取行動系統性破壞這些監控設備。

法新社報導，這名自稱為義警、總是一身黑衣、以無痕（Nomark）為名的男子表示，第一次決定砸毀其中一台攝影機時，他「緊張得要命」。

如今，他已在家鄉明尼阿波利斯（Minneapolis）地區破壞約30台監控設備，並告訴法新社：「我現在已經沒那麼害怕了。」

Flock攝影機由警察局、社區管理協會及企業安裝，表面上是為了當場抓捕罪犯。相關資料會上傳至Flock的雲端，並可與訂閱用戶共享。

但反對人士對此感到憤怒，認為這是一項危險的工具，可能被用來侵犯美國人的隱私與公民自由。

年僅20歲的無痕（Nomark）在Instagram上擁有50萬名追蹤者。他手把手教大家如何讓這些監控攝影機徹底失效，也藉此提升大眾對這類設備的警覺。

反對者指責他的行為確實違法，然而在過去幾週，全美已有不少理念相同的民眾起而效尤，展開連鎖破壞行動。

這場反Flock浪潮並沒有被歸類為激進的邊緣組織而被忽視，反而正在取得一席之地。

這場運動的支持者已在網路上活躍數月，製作由網友共同建立的攝影機地圖、分享遮蔽鏡頭的方法，並稱讚那些因破壞攝影機而遭逮捕的人是「英雄」。

臉書（Facebook）上的社團「拆除Flock監控網」（DeFlock America）已有超過60萬名成員，而且每天還有數千人加入。

Flock攝影機與傳統監視攝影機不同之處，在於它們不會錄製影片，而是拍攝車輛的靜態影像，以捕捉製造商、型號、顏色、車牌資料，以及保險桿貼紙等其他顯著特徵。

此外，傳統監視攝影機通常未連接網路，而Flock蒐集的這些資料最長可保存1個月，並可供共享，有時甚至能跨州分享。

反對人士擔心，這允許警察在沒有搜索票的情況下追蹤車輛，從而開啟各種濫用權力的大門。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）調查，至少有50名警察遭控濫用Flock系統，其中多數人利用該系統監視伴侶或前任的行蹤。

美國媒體報導的其他案例中，有警察利用Flock追蹤曾墮胎的女性，而墮胎在美國數個州屬於違法行為。還有人違法將系統中的資料提供給移民執法人員。

Flock執行長蘭里（Garrett Langley）指控部分反對人士是「恐怖分子」，無疑是火上澆油。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）高級政策顧問馬羅（Chad Marlow）表示：「反對Flock的民間自發力量無比龐大。」並稱這項運動擴張速度「令人震驚」。