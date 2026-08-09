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美參院通過短期撥款法案　避免期中選前政府關門

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國聯邦參議院。路透
美國聯邦參議院。路透

美國聯邦參議院今天以90票對6票，壓倒性通過一項短期撥款法案，有望拆除期中選舉前的政府關門危機。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，這項法案將可望供聯邦政府維持運作至12月11日，為兩黨後續協商完整會計年度的總預算爭取緩衝時間。

法案由兩黨共同協商推出，並附帶幾項小幅附加條款，包括民主黨強烈要求、意在防止總統川普出於政治動機，扣留給予民主黨執政州的聯邦補助款。

此外，法案也做出部分調整，以維持「營養補充援助計畫」（SNAP，即俗稱食物券）與「婦幼營養補助計畫」（WIC）等食品救濟方案的運作，同時納入災難救援與國家安全等相關支出。

法案已送交眾議院，眾院需在9月30日前通過並送交川普簽署生效，就能避免聯邦政府在10月1日新會計年度首日陷入停擺。

若法案順利過關，將能避免國會在秋季的預算決算期限前再度上演圍繞預算的「極限施壓」攻防。由於在初選期間，選民普遍洋溢著一股「換人做做看」的情緒，衝擊兩黨選情，這使得在11月3日期中選舉日倒數階段，沒有任何一方願冒引發政府關門風險的政治後果。

撥款法案 民主黨 期中選舉

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