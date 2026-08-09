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拜登癌症擴散至骨骼外 韓特：父親仍心繫美國

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國前總統拜登。美聯社
美國前總統拜登。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）罹患攝護腺癌後，據他的兒子韓特（Hunter Biden）透露，癌細胞現已擴散至骨骼以外，病情也帶來劇烈疼痛。

韓特昨天晚間接受英國廣播公司（BBC）時事節目「新聞之夜」（Newsnight）專訪，談及父親病情時一度情緒激動，形容親眼目睹這一切「令人非常難過」。

「癌細胞已經擴散、轉移到他的骨骼，並進一步擴散到其他地方。」他說：「這非常疼痛，在許多方面也讓他極為虛弱。」

路透社和美聯社報導，拜登發言人今天婉拒針對韓特的訪問發表評論。

現年83歲的拜登，是2025年5月，也就是離開白宮不到4個月後，透露自己被診斷出罹患「侵襲性」攝護腺癌，當時即表示癌細胞已擴散至骨骼。

韓特表示，這項診斷對全家人來說都是一大打擊。

他說：「親眼看到真的很難受。對於我父親現在的健康情況，我唯一想說的是，我希望他能多抱怨一點，因為情況並不好。」

不過，韓特指出父親目前仍「持續公開露面」，對自己重視的議題發聲。

他說，父親「還是在做他該做的事，他依然如此堅信這個國家」。

拜登的發言人去年10月曾表示，這位民主黨籍前總統正接受放射線治療及荷爾蒙療法。

拜登贏得2020年美國大選，是當時美國史上以最高齡當選總統的人。他在2021至2025年任期內，身體健康和心智能力曾受到外界高度關注。

拜登曾於2009至2017年擔任歐巴馬（BarackObama）的副手，並於今年6月前往芝加哥（Chicago），出席歐巴馬總統圖書館的落成典禮。

拜登的總統回憶錄預計11月17日出版。

拜登 癌症 美國

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