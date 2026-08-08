美參院50對49票通過！川普前私人律師出任司法部長 川普大讚他是明星

曾任美國總統川普私人律師的布蘭希今天獲聯邦參議院確認出任司法部長。儘管民主黨對司法部政治化引以為憂，共和黨人對此滿不在乎。

法新社報導，已經暫代司法部長的布蘭希（Todd Blanche）於進入政府前曾在數起刑事審判中擔任川普的私人律師。共和黨僅以微弱優勢掌控的參議院以50票對49票通過布蘭希人事案。

川普稱讚布蘭希是「明星」。這位共和黨籍總統尋求將名義上獨立的政府機構置於他的直接掌控之下，這種顛覆美國政治常規之舉有越來越明顯的趨勢。

從一開始就反對這項人事任命的民主黨指控川普將司法部變成政治武器。

外界一度質疑白宮能否說服共和黨內少數頑固派議員，少了這些關鍵票數就連險勝過關也不可能。

川普4月解除另一位政治親信邦迪（Pam Bondi）的司法部長職務後，布蘭希便擔任代理部長。