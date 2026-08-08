與癌症搏鬥近3年！美26歲百萬網紅癌逝 曾勇敢帶疤走泳裝秀

美國TikTok網紅托爾（Sydney Towle）因膽管癌併發症離世，終年26歲。其家人於周四（8月6日）在托爾的社交平台帳戶上公布死訊，大批追隨者留言悼念。

托爾的哥哥奧斯汀在TikTok發布與母親一同錄製的影片表示，妹妹與膽管癌搏鬥近三年後，已於昨晚（5日）安詳離世。

她生前在TikTok擁有逾百萬粉絲，Instagram亦超過20萬追隨者，過去三年一直透過社交平台記錄自己作為年輕人接受化療及與癌症共存的日常點滴，分享當中的盼望、喜悅與掙扎。

直至本星期初，托爾才轉入臨終關懷病房。她離世時居於紐約市，近期才實現模特兒夢想，在邁阿密泳裝周中為癌症主題泳裝展擔任走秀模特兒。

今年5月，她曾透露癌細胞已擴散至腹膜，並發布片段稱腫瘤科醫生建議她轉為臨終照護。

她拒絕接受，堅持更換專科醫生繼續抗癌。她生前亦不忌諱展示腹部植入肝動脈化療泵的疤痕，曾發文稱這些疤痕提醒她自己走了多遠，夢想只會在允許時終結。

托爾的家人在聲明中表示，為她奮力抗癌及與大眾分享經歷感到驕傲，她希望提高公眾對罕見癌症的關注，並熱衷推動病人自我倡權，家人會延續其精神。死訊公布後，數千名粉絲在其社交平台留言致哀，美國演員Alyssa Milano寫道「甜心天使，願你高飛」，不少追隨者感謝她分享自身故事。

托爾3月曾發文稱生活美好，鼓勵粉絲去吃喜愛的食物、看喜歡的電影，並於去年表示剛開始看到自己身體的堅韌與美麗。

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文章授權轉載自《香港01》